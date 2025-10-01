Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε πάει για «κυνήγι θησαυρού» σε σπηλιά – Για 12 ώρες προσπαθούσαν να τον απεγκλωβίσουν

Δεν κατάφερε να επιβιώσει τελικά ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα.

Ο 53χρονος μαζί με έναν 77χρονο και δύο 40χρονους, πήγαιναν τακτικά εκεί για «κυνήγι θησαυρού» ωστόσο εγκλωβίστηκαν και ο πρώτος τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο βρέθηκαν 27 πυροσβέστες και χρειάστηκαν 12 ώρες για τον απεγκλωβίσουν. Οταν τα κατάφεραν, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 77χρονος για προληπτικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ο Αναγνωστόπουλος υποβάλει αίτημα για να «σπάσει» τα ισόβια

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων επαναλειτουργεί έπειτα από 5 χρόνια

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια