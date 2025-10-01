Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

Τραγικό τέλος είχε η πτώση από μπαλκόνι μίας 48χρονης γυναίκας τομεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η γυναίκα καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Για άγνωστο λόγο, περίπου στις 15:00, η γυναίκα έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε μια πρασιά.

Από την πτώση, η άτυχη 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα, Τετάρτη (1/10).

Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στην Αχαρνών – Συνελήφθη η διευθύντρια

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο