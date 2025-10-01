Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγικό τέλος είχε η πτώση από μπαλκόνι μίας 48χρονης γυναίκας τομεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η γυναίκα καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Για άγνωστο λόγο, περίπου στις 15:00, η γυναίκα έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε μια πρασιά.
Από την πτώση, η άτυχη 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα, Τετάρτη (1/10).
Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
Διαβάστε επίσης:
Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στην Αχαρνών – Συνελήφθη η διευθύντρια
Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια
Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.