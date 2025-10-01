search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 08:56

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

01.10.2025 08:56
PERIPOLIKO+NYXTA

Μια άγρια επίθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Άνοιξη.

Ένας 31χρονος άνδρας μαζί με έναν συνεργό, μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια που έμενε εκεί.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Παράλληλα, άγρια επιτέθηκαν και στον 44χρονο γιο τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο.

Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από ομάδα ΔΙΑΣ συνελήφθη ο 31χρονος οργανωτής της επίθεσης και κατηγορείται για σωματικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Καιρός: Ποδαρικό με βροχές και καταιγίδες για τον Οκτώβριο – Πού θα «χτυπήσει» από αύριο η 48ώρη κακοκαιρία τύπου «Π» (videos)

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poedin_0309_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

german_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

kiriazidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:40
poedin_0309_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

1 / 3