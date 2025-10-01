Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

Μια άγρια επίθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Άνοιξη.

Ένας 31χρονος άνδρας μαζί με έναν συνεργό, μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια που έμενε εκεί.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Παράλληλα, άγρια επιτέθηκαν και στον 44χρονο γιο τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο.

Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από ομάδα ΔΙΑΣ συνελήφθη ο 31χρονος οργανωτής της επίθεσης και κατηγορείται για σωματικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Καιρός: Ποδαρικό με βροχές και καταιγίδες για τον Οκτώβριο – Πού θα «χτυπήσει» από αύριο η 48ώρη κακοκαιρία τύπου «Π» (videos)

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ