Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Σήμερα Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανανίας, Νίνος,

Θηρέσιος, Θηρεσία,

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας, η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 – Δύση ήλιου: 19:08

🌓 Σελήνη 8.7 ημερών

