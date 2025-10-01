Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας, η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 – Δύση ήλιου: 19:08
🌓 Σελήνη 8.7 ημερών
