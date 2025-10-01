Θεσσαλονίκη: 27χρονη κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της επειδή συνάντησε τον πρώην σύζυγό της – Τι υποστηρίζει εκείνος

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, ο οποίος τη χτύπησε στο κεφάλι ακόμη και με το συρτάρι του κομοδίνου, κατήγγειλε ότι έπεσε μια 27χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν το παιδί της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας 15 Αυγούστου, μετά από έναν έντονο καβγά με τον σύντροφό της, όταν του αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τον πρώην σύζυγό της για να μιλήσουν σχετικά με το ανήλικο τέκνο τους.

Όπως περιγράφει στην κατάθεσή της, αφορμή για τον καβγά και τον ξυλοδαρμό που ακολούθησε ήταν η έντονη ζήλια που εκδηλώνει ο 28χρονος σύντροφός της για την επικοινωνία που έχει η ίδια με τον πατέρα του παιδιού της.

«Αυτό το διάστημα άρχισε να με ελέγχει συνέχεια με συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις, να ψάχνει το κινητό μου τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να γίνει φορτικός και πιεστικός και σχεδόν καθημερινά να μαλώνουμε για ασήμαντους λόγους και αφορμές», ανέφερε στην κατάθεσή της.

«Στις 15 Αυγούστου, γύρω στις 23:40, ενώ κοιμόμουν, ήρθε στο κρεβάτι και με ξύπνησε αρχικά ήρεμα και με ρώτησε αν του κρύβω κάτι σε σχέση με άλλους άνδρες.

Παραδέχθηκα ότι πρόσφατα είχα συναντηθεί με τον πρώην σύζυγό μου για να συνεννοηθούμε για τα παιδιά μας και ότι δεν του το είπα, γιατί έχει έντονα σημάδια ζήλιας, δε θα με πίστευε και θα είχαμε πάλι καβγάδες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η γυναίκα περιγράφει τη βίαιη συμπεριφορά του συντρόφου της, που ξεκίνησε με ύβρεις, φωνές και πετώντας το κινητό της τηλέφωνο στον τοίχο.

«Από τα νεύρα του έβγαλε το πρώτο συρτάρι από τη συρταριέρα που έχω στο υπνοδωμάτιο, πέταξε τα ρούχα που είχε επάνω στο κρεβάτι και ξήλωσε το κάτω μέρος του συρταριού.

Με αυτό με χτύπησε στο δεξί μέρος του σώματός μου, από το κεφάλι μέχρι τον γοφό. Αμέσως μετά με χτύπησε με τα χέρια του, με μια γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Πόνεσα, ζαλίστηκα και κάθισα στο κρεβάτι», κατέθεσε.

Πρόσθεσε ότι ο 28χρονος έψαχνε το κινητό του και όσο το έκανε εξακολουθούσε να τη βρίζει και να τη φτύνει.

«Του ζήτησα να φύγει από το σπίτι και κινήθηκα προς το χολ. Εκεί με έπιασε από τους ώμους, με κόλλησε στον τοίχο και συνέχισε να με βρίζει και να με φτύνει.

Στη συνέχεια πήγε να πάρει έναν δικό του ανεμιστήρα και, επιστρέφοντας προς την εξώπορτα, με χτύπησε με αυτόν στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να σπάσει. Τον έσπρωξα και τον έβγαλα έξω από το σπίτι», είπε.

Στο μεταξύ, όση ώρα γίνονταν όλα αυτά, το ανήλικο τέκνο της 27χρονης βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και άκουγε τις φωνές.

Όπως είπε, όταν ο σύντροφός της έφυγε, το παιδί ξύπνησε και άρχισε να κλαίει. Λίγη ώρα αργότερα, μια γειτόνισσα που είχε ακούσει τι συνέβαινε, της χτύπησε το κουδούνι και την ενημέρωσε ότι είχε καλέσει τη μητέρα της. Λίγα λεπτά αργότερα περιπολικό έφτασε κάτω από το σπίτι και η 27χρονη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει μήνυση εναντίον του συντρόφου της.

«Εκείνη με χτύπησε, έβαλα τα κλάματα»

Τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν έδωσε ο σύντροφός της, με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είναι το θύμα της επίθεσης και υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά κατά της 27χρονης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και η ίδια.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συζήτηση με τη σύντροφό του σχετικά με κάποιες ανασφάλειες που είχε, επειδή εκείνη είχε αφαιρέσει τις φωτογραφίες του από το σπίτι και από το κινητό της. «Τα θεώρησα ύποπτα. Ανοίξαμε μια κουβέντα για αυτά τα ζητήματα, στα οποία ανέμενα μια πιο κατανοητή στάση, όπως είχα δείξει και εγώ κατά το παρελθόν απέναντί της αρκετές φορές. Αντ’ αυτού, έλαβα ακραίο υβρεολόγιο και κατηγορίες όπως “είσαι τρελός, παρανοϊκός, εμμονικός, καταπιεστικός και κουραστικός”, ενώ με απαξίωνε συνεχίζοντας τον ύπνο της», είπε.

Στις 23:30, όπως είπε, πήρε μια δεύτερη συσκευή τηλεφώνου της και ανακάλυψε «με μεγάλη απογοήτευση» ότι είχε πει ψέματα για δήθεν έξοδο με φίλη της. Αρνούμενος ότι την ξυλοκόπησε, κατέθεσε ότι την προσέγγισε στο κρεβάτι για να μιλήσουν και εκείνη, μόλις κατάλαβε τι ήθελε να συζητήσουν, τον εξύβρισε και του ζήτησε να την αφήσει να κοιμηθεί.

«Εγώ επέμενα να μάθω τι συνέβη, ζητούσα την αλήθεια και διατηρούσα την ψυχραιμία μου. Μετά από ώρα παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα και ότι βρέθηκε με τον πρώην άνδρα της, γεγονός που προκάλεσε το ξέσπασμα του καβγά. Εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και, επειδή φώναζα, εκείνη άρχισε να με σπρώχνει και να με βρίζει. Με έσπρωξε στον τοίχο με αποτέλεσμα να χτυπήσω στο δεξί χέρι, ενώ φώναζε να φύγω γρήγορα από το σπίτι της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η 27χρονη τον απείλησε πως θα κάνει κακό στον ίδιο και στην οικογένειά του, προκαλώντας του τρόμο.

Ο 28χρονος όχι μόνο αρνείται ότι της επιτέθηκε, αλλά καταγγέλλει ότι εκείνη ήταν που τον χτύπησε. Συγκεκριμένα, είπε ότι κατά την αποχώρησή του από το σπίτι, κρατώντας τον ανεμιστήρα, η 27χρονη τον κλώτσησε στο πόδι και τον χαστούκισε στο μάγουλο, προκαλώντας του πόνο. «Μετά άφησα τον ανεμιστήρα έξω από την πόρτα της, γιατί δεν μπορούσα να τον κουβαλήσω, και έφυγα κλαίγοντας», κατέληξε.

Μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας και την αναβολή που πήρε η υπόθεση, αναμένεται να εκδικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός στη Ζάκυνθο 4,5 Ρίχτερ: Στο Κερί το επίκεντρο – Μεγάλος φόβος για κατολισθήσεις

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε τελικά ο 53χρονος από σπηλιά

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου- Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ