Σεισμός στη Ζάκυνθο 4,5 Ρίχτερ: Στο Κερί το επίκεντρο – Μεγάλος φόβος για κατολισθήσεις

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα (01.10.2025) τη Ζάκυνθο.

Ο σεισμός έγινε 10 λεπτά πριν τις 06:00 το πρωί και είχε επίκεντρο 12 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,9 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμοί.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» για το νέο σεισμό στη Ζάκυνθο, επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις.

Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

