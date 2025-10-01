search
01.10.2025 07:10

Σεισμός στη Ζάκυνθο 4,5 Ρίχτερ: Στο Κερί το επίκεντρο – Μεγάλος φόβος για κατολισθήσεις

01.10.2025 07:10
seismos_seismografoi_new

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα (01.10.2025) τη Ζάκυνθο.

Ο σεισμός έγινε 10 λεπτά πριν τις 06:00 το πρωί και είχε επίκεντρο 12 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,9 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμοί.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» για το νέο σεισμό στη Ζάκυνθο, επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις. 

Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

