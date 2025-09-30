Σοβαρό τροχαίο στην Καβάλα: Τέσσερις τραυματίες, μεταξύ τους και ένα παιδί, από μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο του Παληού στην Καβάλα, στην περιοχή Γλάστρες όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως αναφέρει η «Πρωινή».

Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα.

Η «Πρωινή» αναφέρει ακόμη ότι ένας από τους δύο οδηγούς βρέθηκε, κατά πληροφορίες, θετικός σε αλκοτέστ, οπότε εναντίον του θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα που έκανε προπόνηση

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχω τύψεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ» – Τι λέει 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μία μπλούζα