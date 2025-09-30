Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα που έκανε προπόνηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Λαμία όταν μια οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια της προπόνησης.
Συγκεκριμένα, ο αμυντικός της ομάδας Αστέρας Σταυρού, Νίκος Μόσχος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή στη Λαμία, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά.
Σύμφωνα με το lamiareport, ο 29χρονος αρχηγός του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.
Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.
