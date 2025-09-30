Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα που έκανε προπόνηση

Σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Λαμία όταν μια οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Συγκεκριμένα, ο αμυντικός της ομάδας Αστέρας Σταυρού, Νίκος Μόσχος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή στη Λαμία, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο 29χρονος αρχηγός του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

