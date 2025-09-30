search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

30.09.2025

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχω τύψεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ» – Τι λέει 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μία μπλούζα

Στις φυλακές της Αυλώνας εκτίει την ποινή του ο 19χρονος σήμερα που σκότωσε με ψαλίδι τον αδελφό του στη Νέα Σμύρνη.

Το φονικό συνέβη στις 26 Δεκεμβρίου του 2023. Τα δύο αδέλφια ετοιμάζονταν για ταξίδι στο εξωτερικό, όταν διαπληκτίστηκαν για μία μπλούζα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός μπήκε στην κρεβατοκάμαρα, άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να κυνηγάει τον μικρό αδελφό στο διαμέρισμα μπροστά στα μάτια της μητέρας, της γιαγιάς και της 20χρονης κοπέλας του. Ο μικρός επιχείρησε να αμυνθεί, αλλά δεν τα κατάφερε, τον βρήκε στον θώρακα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. 

«Δεν κατάλαβα τι έγινε»

«Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει», είπε ο 19χρονος Σωτήρης, μιλώντας στο MEGA. 

«Του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω ‘φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;. Έλεγα στον αδελφό μου είσαι καλά; Απάντησέ μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει», πρόσθεσε.

H μητέρα τους για να προστατέψει τον μεγάλο γιο της είπε στους αστυνομικούς ότι έπαιζαν κα πεσε στο ψαλίδι, αλλά η αλήθεια αποκαλύφθηκε στην ανάκριση. 

«Έχω τύψεις»

Ο 19χρονος σήμερα παλεύει με τις τύψεις για τις πράξεις του. «Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω. Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας».

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη 8 ετών, αν και περίμενε ότι θα του επιβληθούν ισόβια. «Ο πρόεδρος κατάλαβε, δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα», σχολίασε.

