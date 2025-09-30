«Δεν μου είπε ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα και μάντρες» – Τι λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

Στις 8 Οκτωβρίου θα γίνει το δικαστήριο σε βάρος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε. Σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρέσουν το δίπλωμα οδήγησης για ένα μήνα.

Περίπου 10 ώρες μετά το τροχαίο ατύχημα, που προκάλεσε φθορές σε τρία οχήματα και σε μαντρότοιχο, συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη κάλεσε στο Α.Τ. Φιλοθέης, λέγοντας ότι ο γνωστός ηθοποιός ενεπλάκη σε τροχαίο.

«Με κάλεσε μια κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Μπισμπίκη. Συγκεκριμένα, ότι ο κύριος Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει. “Όχι, μου λέει”, “ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε”. Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του», είπε ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι η συνεργάτιδα του ηθοποιού, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ζημιές που προκάλεσε. «Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε…Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν».

«Εγώ πίσω από το τηλέφωνο δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Κι έτσι της είπα “ότι αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε και να μη φωνάξετε περιπολικό. “Να γυρίσει ο κ, Μπισμπίκης” της λέω “να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να του κάνει φιλική δήλωση”. Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα, ότι χτύπησε τρία αυτοκίνητα, ότι το ένα το έβγαλε ολική, ότι πήρε μάντρα μαζί του…», κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι ούτε ο αστυνομικός ανέφερε το τροχαίο στην Άμεση Δράση ούτε η συνεργάτιδα του ηθοποιού.

