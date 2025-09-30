Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) προκάλεσε τροχαίο παίρνοντας σβάρνα τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη εγκαταλείποντας, κατόπιν, το σημείο.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, την αμέσως επόμενη ημέρα επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντας πως προκάλεσε ένα τροχαίο και πως αν γίνει αναφορά θα είναι στη διάθεσή τους.

Τα λεγόμενά του διαψεύδει, ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε τα εξής: «Αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε κάποια στιγμή το Σάββατο από συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη ενημερώνοντας πως ένας φίλος της προκάλεσε τροχαίο, αλλά δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν έδωσε το όνομα του ηθοποιού.

«Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Γιώργος Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι αν ο ηθοποιός είχε σταματήσει στο σημείο και δεν είχε τραπεί σε φυγή, θα του έκαναν αλκοτέστ και αντίστοιχα θα του επιβάλλονταν ποινικές κυρώσεις (αν ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο) ή διοικητικές (αν ήταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο).

Όπως επισήμανε, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο

Σε νέο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν έγινε ποτέ αλκοτέστ στον ηθοποιό, καθώς είχαν παρέλθει οι 24 ώρες από τη στιγμή του τροχαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η εγκατάλειψη τροχαίου αντιμετωπίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο με το αν ο οδηγός βρεθεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει δε, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός, εξερχόμενος από το δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Στο νοσοκομείο 38χρονος – Κατήγγειλε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του (video)

Γιατί επιβαρύνθηκε κι άλλο η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική – Ο ρόλος των ΜΜΜ και τα 4 μέτρα-κλειδιά

«Κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Παρουσίαση της εφαρμογής Kids Wallet στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή