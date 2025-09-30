search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
30.09.2025

Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Στο νοσοκομείο 38χρονος – Κατήγγειλε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του (video)

30.09.2025 08:35
PERIPOLIK NEW

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το το πρωί της Τρίτης (30/9) στον Άγιο Στέφανο, με ένα 38χρονο τραυματία.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Σταματίας 18 όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του και όταν τον είδε μπροστά του, σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο 38χρονος βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι πιστόλι.

Το θύμα πήγε μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύματα από το όπλο.

Κατά τη κατάθεσή της, υπέδειξε ως δράστη των πυροβολισμών τον πρώην της συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη και να διαπιστωθεί αν όντως ήταν ο πρώην σύντροφος της αγαπημένης του.

