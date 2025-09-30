Άλυτο πρόβλημα παραμένει το κυκλοφοριακό στην Αττική, καθώς χρόνο με τον χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει για τους οδηγούς, οι ώρες που χάνουμε πίσω από το τιμόνι αυξάνονται, ενώ και οι προβλέψεις των συγκοινωνιολόγων μόνο θετικές δεν είναι.

Το κυκλοφοριακό χάος που καταγράφεται καθημερινά δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, την ώρα που βασικοί οδικοί άξονες θυμίζουν ένα απέραντο πάρκινγκ. Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις βραδινές ώρες, οι μεγάλοι δρόμοι της Αττικής βρίσκονται στα «κόκκινα», ενώ τις ώρες αιχμές η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη.

Η μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν ξεπερνά τα 18 χιλιόμετρα την ώρα, και μια διαδρομή από τα νότια προς τα βόρεια προάστια, μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 2 ώρες. Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνουν μέτρα χωρίς… κάποιο αντίκρισμα, καθώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο.

Η βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σίγουρα μπορεί μακροπρόθεσμα να βοηθήσει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Εστιάζοντας στο πρόβλημα της κίνησης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, τόνισε στο topontiki.gr, ότι το πιο σημαντικό δεν είναι πόσα νέα οχήματα μπαίνουν στο λεκανοπέδιο, αλλά η χρήση τους και η συχνότητά τους.

Ο κ. Τσιάνος ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στο κομμάτι του κυκλοφοριακού. Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει μελέτες, συντονισμό, αξιολόγηση και σημαντικό οικονομικό κόστος. Η διαδικασία αυτή διακόπηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης».

«Σήμερα, υπάρχει σημαντική αύξηση της ζήτησης των μετακινήσεων, που ήταν αναμενόμενη, και αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις συνέπειες της αποεπένδυσης στον χώρο των μεταφορών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Από το 2007 λέγαμε πως αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο, με δεδομένη την αύξηση της κινητικότητας, μέχρι το 2010 το 90% περίπου των κυρίων αξόνων θα βρίσκεται κατά τις ώρες αιχμής σε κορεσμό», υπογράμμισε ο κ. Τσιάνος.

Παράλληλα, εστίασε στην ποιοτική αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία είναι το «κλειδί» για να υπάρξει αποσυμφόρηση των δρόμων, αλλά και άλλων βασικών μέτρων που θα έπρεπε να έχουν παρθεί ήδη από την κυβέρνηση.

Τα 4 μέτρα-κλειδιά είναι:

1. Μέτρα για την ασφάλεια των μεταφορών

2. Συντήρηση και έξυπνη διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου και Μ.Μ.Μ.

3. Αναβάθμιση και επέκταση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

4. Νέα περιφερειακά οδικά έργα

Όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, «θα βοηθήσει σημαντικά η επέκταση του μετρό και η αναβάθμιση του δικτύου, αλλά σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η συχνότητα των δρομολογίων, καθώς και η ανανέωση και αύξηση του στόλου του ΟΑΣΑ. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε νέους δρόμους, μπορούμε όμως να αναβαθμίσουμε τα ΜΜΜ. Κάτι που βλέπουμε ότι γίνεται σιγά-σιγά».

Το μετρό μπορεί να δώσει λύσεις

Το Μετρό θα μπορούσε να δώσει λύσεις, αφού είναι ένα καλό και γρήγορο μέσο μετακίνησης, όμως από τη μία η συχνότητα των δρομολογίων τις ώρες αιχμής μπορεί να ξεπεράσει τα 10 λεπτά, αλλά και από την άλλη δεν εξυπηρετεί έναν μεγάλο βαθμό προορισμών σε περιοχές με πολύ βαρύ κυκλοφοριακό φορτίο, όπως η λεωφόρος Κηφισίας, ο Κηφισός και η λεωφόρος Ποσειδώνος.

Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος περιλαμβάνεται στο δίκτυο του Μετρό, μπορεί να δώσει επίσης λύσεις, όμως και εδώ οι διαδρομές είναι ελλιπείς, ενώ ένα μεγάλο μέρος του επιβατικού κοινού απωθείται από το μέσο λόγω της εικόνας υποβάθμισης και των ζητημάτων ασφαλείας που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας και μαρτυρούν την έλλειψη συντήρησης.

Ο κ. Τσιάνος παραδέχτηκε ότι δεν χωράμε όλοι σε αυτό το δίκτυο, το οποίο είναι και πεπερασμένο, αλλά την ίδια στιγμή στάθηκε στο γεγονός ότι λείπει η διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. «Απαιτούνται μέτρα άμεσης εφαρμογής που συνήθως είναι και χαμηλού κόστους. Στο εξωτερικό έχουν πάρει γενναία μέτρα αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, περιορίζοντας τη χρήση αυτοκινήτων σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Στην Ιταλία για παράδειγμα υπάρχουν 180 ζώνες περιορισμού κυκλοφορίας, ενώ στην Ισπανία 150», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε ότι οι «πάντα θα υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό. Άλλο να ξέρεις ότι θα φτάσεις σε 40 λεπτά στον προορισμό σου, κι άλλο να μην ξέρεις τι ώρα θα φτάσεις».

