23.09.2025 12:22

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Με δεδομένο ότι 120.000 οχήματα εισέρχονται κάθε χρόνο στο οδικό δίκτυο μόνο της Αττικής, αυτό σημαίνει ότι την επόμενη δεκαετία οι δρόμοι της θα έχουν επιπλέον ένα εκατ. οχήματα.

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί δεν αποτυπώνεται μόνο στο γεγονός ότι οι ώρες αιχμής έχουν επεκταθεί κατά πολύ σε μεγάλους κεντρικούς άξονες, καθώς, πια, τα προβλήματα συμφόρησης παρατηρούνται ακόμη και μέσα σε περιοχές που μέχρι πρότινος οι διελεύσεις ήταν εύκολες και γρήγορες.

Χωρίς… πυξίδα

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, μιλώντας χθες σε διαδικτυακό πάνελ του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025 για το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, «το σχέδιο αποσυμφόρησης δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την Αττική. Αυτήν τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι ένας σημαντικός προγραμματισμός για την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι ανάγκες όμως είναι πολύ μεγάλες και θα πάρει αρκετό διάστημα για να φτάσουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο – είναι ενθαρρυντικό όμως ότι τα υπουργεία κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει ένα σχέδιο για ανάπτυξη και αναβάθμιση οδικών αξόνων, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια για να υλοποιηθεί».

Αναλύοντας τη θέση του, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει «ένα σχέδιο διαχείρισης συμφόρησης που να περιλαμβάνει βελτιώσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δηλαδή κάποια κυκλοφοριακά μέτρα, να βελτιώσουμε κάποιους κόμβους, να αυξήσουμε τη ροή, να επικαιροποιήσουμε τα προγράμματα σηματοδότησης τα οποία βλέπουμε ότι σε πολλούς κρίσιμους κόμβους δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και 25 χρόνια, να υπάρξει αλλαγή του Δακτυλίου, να μπει ωράριο τροφοδοσίας που θα εφαρμόζεται και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα φορτηγά στους μεγάλους οδικούς άξονες σε ώρες αιχμής».

