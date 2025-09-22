Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

Ο πρώην επικεφαλής της ομάδας της Red Bull F1 και διευθύνων σύμβουλος, Christian Horner, αποχωρεί επίσημα από τον οργανισμό, μετά την επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας, η οποία παραμένει εμπιστευτική αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αποχώρηση του Horner έρχεται λίγους μήνες μετά το Grand Prix του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο, όταν και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του εν μέσω εντεινόμενης εσωτερικής διαμάχης για την εξουσία μέσα στην ομάδα.

Μεταξύ 70 και 100 εκατ. δολαρίων η αποζημίωση

Παρότι έπαψε να ασκεί ενεργά καθήκοντα, ο Horner παρέμεινε επισήμως εργαζόμενος στον οργανισμό μέχρι πρόσφατα. Τον περασμένο μήνα αφαιρέθηκε από τη θέση του διευθυντή σε μια σειρά εταιρειών που σχετίζονται με τη Red Bull στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της F1, της Red Bull Powertrains 2026 – η οποία αναπτύσσει τον πρώτο εργοστασιακό κινητήρα της ομάδας – καθώς και της Red Bull Applied Technologies.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η τεχνητή νοημοσύνη «φτιάχνει» και λάστιχα αυτοκινήτων

Formula 1: Περίπατος στο Μπακού για Φερστάπεν – Ο Πιάστρι είδε από το κινητό του τον αγώνα (Video)

Φρένα αυτοκινήτου: Από το μεταλλικό τρίξιμο ώς το «μουγκρητό» – 4 προβλήματα που μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο