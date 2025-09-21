Formula 1: Περίπατος στο Μπακού για Φερστάπεν – Ο Πιάστρι είδε από το κινητό του τον αγώνα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε άνετα το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν της F1, το 17ο από τους 24 αγώνες αυτής της σεζόν, ενώ ο πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος, Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), είχε εγκαταλείψει από τον πρώτο γύρο στο Μπακού.
Στους ανεμοδαρμένους δρόμους της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε μπροστά από τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) και τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ (Williams).
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Oscar Piastri McLaren 324
2 Lando Norris McLaren 299
3 Max Verstappen Red Bull Racing 255
4 George Russell Mercedes 212
5 Charles Leclerc Ferrari 165
6 Lewis Hamilton Ferrari 121
7 Kimi Antonelli Mercedes 78
8 Alexander Albon Williams 70
9 Isack Hadjar Racing Bulls 39
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37
11 Lance Stroll Aston Martin 32
12 Carlos Sainz Williams 31
13 Liam Lawson Racing Bulls 30
14 Fernando Alonso Aston Martin 30
15 Esteban Ocon Haas 28
16 Pierre Gasly Alpine 20
17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 20
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18
19 Oliver Bearman Haas 16
20 Franco Colapinto Alpine 0
21 Jack Doohan Alpine 0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 McLaren 623
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 Red Bull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
