«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» – Οι δρόμοι που θα μείνουν κλειστοί όλη την ημέρα

Η Αθήνα θα αδειάσει από αυτοκίνητα και σήμερα Κυριακή (21/9), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη της βιώσιμης κινητικότητας, προσκαλώντας πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν το κέντρο με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο κέντρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διακοπή της κυκλοφορίας ξεκίνησε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00.

Στο χρονικό αυτό διάστημα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αθηναίων, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο για πεζούς και ποδηλάτες.

Κλείνει η Αθηνάς, Καραγεώργη Σερβίας, Περικλέους μέχρι και Ερμού. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εκδηλώσεις και δράσεις

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

