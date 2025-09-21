search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.09.2025 09:45

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» – Οι δρόμοι που θα μείνουν κλειστοί όλη την ημέρα

Η Αθήνα θα αδειάσει από αυτοκίνητα και σήμερα Κυριακή (21/9), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη της βιώσιμης κινητικότητας, προσκαλώντας πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν το κέντρο με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο κέντρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διακοπή της κυκλοφορίας ξεκίνησε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00.

Στο χρονικό αυτό διάστημα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αθηναίων, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο για πεζούς και ποδηλάτες.

Κλείνει η Αθηνάς, Καραγεώργη Σερβίας, Περικλέους μέχρι και Ερμού. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εκδηλώσεις και δράσεις

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

