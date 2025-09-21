Ηλιούπολη: Χωρίς σχολικά λεωφορεία το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ηλιούπολη λόγω αμέλειας του Δήμου – Οργή γονέων

Μπορεί κάποιος να φανταστεί ειδικό σχολείο χωρίς σχολικά λεωφορεία; Σε καμιά περίπτωση, αφού στα σχολεία αυτά οι μαθητές δεν προέρχονται από τους οικείους δήμους, αλλά από όλη την Αθήνα. Συνεπώς η μετακίνηση – για την ακρίβεια η ασφαλής μετακίνηση – είναι όρος απαράβατος και για τη λειτουργία τους και για την προστασία του δικαιώματος των παιδιών στη μόρφωση.

Αυτό το απλό όμως φαίνεται ότι δεν είναι παντού και πάντα αυτονόητο. Αυτό προκύπτει από την καταγγελία που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Αθηνών με έδρα στην Ηλιούπολη.

Τι λένε οι γονείς; Ότι, παρά την έγκαιρη και έγγραφη ενημέρωση της διεύθυνσης του ειδικού σχολείου προς τον Δήμο Ηλιούπολης, τα λεωφορεία του σχολείου είναι ακινητοποιημένα επειδή ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει ώστε:

● Να ασφαλίσει τα λεωφορεία!

● Να ολοκληρώσει τους τεχνικούς ελέγχους σε αναβατόρια, ελαστικά, κλιματιστικά.

● Να εκδώσει κάρτα καυσαερίων.

Ποια είναι η συνέπεια; Οι οδηγοί να βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, αλλά τα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Και το χειρότερο; Όπως λένε επί λέξει οι γονείς: «Ο Δήμος δεν έχει ακόμα απαντήσει ή εξηγήσει εγγράφως τους λόγους καθυστέρησης στη Διεύθυνση του σχολείου και στον Σύλλογό μας παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα τόσο των παιδιών μας όσο και τα δικά μας ως γονέων»!

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Αθηνών εκφράζει την ανησυχία και τον προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί με τα σχολικά μας λεωφορεία, των οποίων την ευθύνη, τη διαχείριση και τη συντήρηση έχει αποκλειστικά ο δήμος Ηλιούπολης.

Η διεύθυνση του σχολείου είχε ενημερώσει εγγράφως από τις 28.8 τον Δήμο Ηλιούπολης για τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχου που έπρεπε να γίνουν στα σχολικά. Παρ’ όλα αυτά κι ενώ η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, τα παιδιά μας παραμένουν έκτος σχολικού πλαισίου, καθώς:

● Τα λεωφορεία δεν έχουν ακόμη ασφάλεια κυκλοφορίας!

● Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι (αναβατόρια, ελαστικά, κλιματιστικά, κάρτα καυσαερίων).

● Οι οδηγοί βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, αλλά τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα λόγω αμέλειας του Δήμου.

● Ο Δήμος δεν έχει ακόμα απαντήσει ή εξηγήσει εγγράφως τους λόγους καθυστέρησης στη Διεύθυνση του σχολείου και στον Σύλλογό μας παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα τόσο των παιδιών μας όσο και τα δικά μας σαν γονείς!

Ζητάμε από τον Δήμο Ηλιούπολης:

Να ολοκληρώσει άμεσα την ασφάλιση όλων των σχολικών οχημάτων. Να προσκομίσει στην Διεύθυνση του σχολείου έγγραφες αποδείξεις ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Να μας απαντήσει εγγράφως, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Δηλώνουμε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση απάντηση ή λύση των προβλημάτων αυτών, ο Σύλλογος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές και θεσμικές ενέργειες για να διασφαλίσουμε το αυτονόητο: το δικαίωμα των παιδιών μας στην Μόρφωση και την Ασφάλεια».

