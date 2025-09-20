search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 23:17
ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025 21:58

Δεκάδες καταγγελίες κατά αστυνομικών που παραβιάζουν συστηματικά τον ΚΟΚ -Στο πειθαρχικό όποιος δεν τον τηρεί

20.09.2025 21:58
peripoliko new

Πολλές φορές αστυνομικοί δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα, ή ακόμη και τροχαία.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες οδηγών για αστυνομικούς που κάνουν περιπολίες και είτε περνούν με κόκκινο, είτε τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να έχουν κάποια επείγουσα κλήση.

Ο όγκος των παραπόνων που φέρονται να έχουν γίνει, έφερε και μια αντίδραση από τα κεντρικά της αστυνομίας, η οποία έδωσε εντολή σε όλους τους οδηγούς περιπολικών να τηρείται στο ακέραιο ο ΚΟΚ οταν κάνουν περιπολίες (όχι κατά τη διάρκεια καταδίωξης).

Μάλιστα, στην εντολή που τους δόθηκε -και έφερε στη δημοσιότητα το MEGA- τονίζεται πως οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους άλλους οδηγούς, όχι μόνο όταν είναι σε υπηρεσία, αλλά και εκτός αυτής.

Μάλιστα αν παραβιάζουν τον ΚΟΚ ενώ είναι εν ώρα υπηρεσίες, εφ’ όσον καταγγελθούν θα απειλούνται με παραπομπή στο πειθαρχικό.

koutsoubas-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ»

metro_thessaloniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

trymp 224- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

paok-apogoiteysi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Γκέλα στη Τούμπα και αποδοκιμασίες

volos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Ήταν ανώτερος, κέρδισε με… άγχος

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

