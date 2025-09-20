Δεκάδες καταγγελίες κατά αστυνομικών που παραβιάζουν συστηματικά τον ΚΟΚ -Στο πειθαρχικό όποιος δεν τον τηρεί

Πολλές φορές αστυνομικοί δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα, ή ακόμη και τροχαία.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες οδηγών για αστυνομικούς που κάνουν περιπολίες και είτε περνούν με κόκκινο, είτε τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να έχουν κάποια επείγουσα κλήση.

Ο όγκος των παραπόνων που φέρονται να έχουν γίνει, έφερε και μια αντίδραση από τα κεντρικά της αστυνομίας, η οποία έδωσε εντολή σε όλους τους οδηγούς περιπολικών να τηρείται στο ακέραιο ο ΚΟΚ οταν κάνουν περιπολίες (όχι κατά τη διάρκεια καταδίωξης).

Μάλιστα, στην εντολή που τους δόθηκε -και έφερε στη δημοσιότητα το MEGA- τονίζεται πως οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους άλλους οδηγούς, όχι μόνο όταν είναι σε υπηρεσία, αλλά και εκτός αυτής.

Μάλιστα αν παραβιάζουν τον ΚΟΚ ενώ είναι εν ώρα υπηρεσίες, εφ’ όσον καταγγελθούν θα απειλούνται με παραπομπή στο πειθαρχικό.

