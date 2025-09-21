Φρένα αυτοκινήτου: Από το μεταλλικό τρίξιμο ώς το «μουγκρητό» – 4 προβλήματα που μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα φρένα του αυτοκινήτου είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για την ασφάλειά των οδηγών. Όπως όλα τα μηχανικά μέρη, φθείρονται με τον χρόνο. Πριν φτάσετε στο σημείο να χάσετε απόδοση ή ακόμη –χειρότερα– να πάθετε βλάβη, μπορείτε να προλάβετε τα χειρότερα απλώς ακούγοντας τους ήχους που κάνουν.
Άλλες αιτίες: μικρά πετραδάκια ανάμεσα σε δίσκο–τακάκι ή σκουριά αν το αυτοκίνητο έμεινε ακίνητο καιρό.
Λύση: έλεγχος και άμεση αλλαγή τακακιών.
2. Σφύριγμα. Συχνό φαινόμενο, ειδικά με χαμηλής ποιότητας τακάκια.
Επιπλέον, οι κατασκευαστές βάζουν μεταλλικά δείκτες φθοράς που παράγουν ήχο για να προειδοποιήσουν ότι τα τακάκια χρειάζονται αλλαγή.
Ο ίδιος ήχος μπορεί να ακουστεί και εξαιτίας ξένου αντικειμένου ή χαλαρού εξαρτήματος.
Λύση: ποιοτικά τακάκια και τακτικός έλεγχος.
Σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση της απόδοσης.
Λύση: άμεσος έλεγχος σε συνεργείο και πιθανή αντικατάσταση δίσκων.
Συνεχές τρίξιμο με ABS: φυσιολογικό μόνο σε έντονο φρενάρισμα, αν εμφανίζεται συχνά μπορεί να είναι αισθητήρας ABS.
Αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα αν ανάγκη.
Χρησιμοποιήστε το φρενάρισμα του κινητήρα (engine braking).
Κρατάτε αποστάσεις ώστε να έχετε χρόνο να επιβραδύνετε ομαλά.
Μην πατάτε συνεχώς ελαφρά το πεντάλ.
Με πληροφορίες από autotypos.gr
