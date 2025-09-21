search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:04
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 08:20

Φρένα αυτοκινήτου: Από το μεταλλικό τρίξιμο ώς το «μουγκρητό» – 4 προβλήματα που μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο

21.09.2025 08:20
main_frena

Τα φρένα του αυτοκινήτου είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για την ασφάλειά των οδηγών. Όπως όλα τα μηχανικά μέρη, φθείρονται με τον χρόνο. Πριν φτάσετε στο σημείο να χάσετε απόδοση ή ακόμη –χειρότερα– να πάθετε βλάβη, μπορείτε να προλάβετε τα χειρότερα απλώς ακούγοντας τους ήχους που κάνουν.

  1. Το μεταλλικό τρίξιμο αποτελεί τον πιο ανησυχητικό ήχο καθώς φανερώνει πως πιθανότατα τα τακάκια έχουν φθαρεί εντελώς και τρίβεται το μέταλλο πάνω στον δίσκο. Αυτό καταστρέφει τους δίσκους και κάνει την επισκευή πολύ πιο ακριβή.

Άλλες αιτίες: μικρά πετραδάκια ανάμεσα σε δίσκο–τακάκι ή σκουριά αν το αυτοκίνητο έμεινε ακίνητο καιρό.

Λύση: έλεγχος και άμεση αλλαγή τακακιών.

2. Σφύριγμα. Συχνό φαινόμενο, ειδικά με χαμηλής ποιότητας τακάκια.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές βάζουν μεταλλικά δείκτες φθοράς που παράγουν ήχο για να προειδοποιήσουν ότι τα τακάκια χρειάζονται αλλαγή.

Ο ίδιος ήχος μπορεί να ακουστεί και εξαιτίας ξένου αντικειμένου ή χαλαρού εξαρτήματος.

Λύση: ποιοτικά τακάκια και τακτικός έλεγχος.

  1. Κρότοι, θόρυβοι ή δονήσεις. Αν ακούσετε χτυπήματα ή δονήσεις όταν φρενάρετε, πιθανότατα υπάρχει χαλαρό μπουλόνι στη δαγκάνα, λάθος τοποθέτηση τακακιών ή παραμόρφωση δίσκων. Μπορεί να νιώσετε και το πεντάλ ή το τιμόνι να τρέμουν.

Σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση της απόδοσης.

Λύση: άμεσος έλεγχος σε συνεργείο και πιθανή αντικατάσταση δίσκων.

  1. Παράξενοι ήχοι και μειωμένη απόδοση σαν «μουγκρητό»: πιθανόν τακάκια που έχουν «γυαλίσει» από υπερθέρμανση.

Συνεχές τρίξιμο με ABS: φυσιολογικό μόνο σε έντονο φρενάρισμα, αν εμφανίζεται συχνά μπορεί να είναι αισθητήρας ABS.

Πώς να παρατείνετε τη ζωή των φρένων

Αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα αν ανάγκη.

Χρησιμοποιήστε το φρενάρισμα του κινητήρα (engine braking).

Κρατάτε αποστάσεις ώστε να έχετε χρόνο να επιβραδύνετε ομαλά.

Μην πατάτε συνεχώς ελαφρά το πεντάλ.

Με πληροφορίες από autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

F1: Επεισοδιακό το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν – Ο Φερστάπεν στην pole position (Video)

Πρόστιμα σε 28.531 οδηγούς μηχανής που οδηγούσαν χωρίς κράνος – Πρώτη η Αττική στις παραβιάσεις

Η Αθήνα τραβάει… χειρόφρενο για 24 ώρες – Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» – Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

mystreet_mitsotakis_2708_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Έμφαση στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική με Belharra και Chevron

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:02
kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

1 / 3