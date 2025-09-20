search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 08:55
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

20.09.2025 08:22

Η Αθήνα τραβάει… χειρόφρενο για 24 ώρες – Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

athina_xwris_aytokinito

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω της διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 στους εξής δρόμους:

  • Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζει: «Για δεύτερη χρονιά σας περιμένουμε 20 & 21 Σεπτεμβρίου στην Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».

«Η πόλη ανήκει στους ανθρώπους της! Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ανοιχτό χώρο χωρίς αυτοκίνητα! Αποκτά έτσι, ζωή, χρώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους! Από το Σάββατο 20/9 στις 20:30 – Κυριακή 21/9 στις 20:30: Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε και… ξανασυναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας! Ελάτε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με τον Δήμο Αθηναίων, όπως μόνο εμείς ξέρουμε!», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Οι εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών ως κοινή προσπάθεια για βιωσιμότητα στον τουρισμό, με όρους ποιότητας.

