Πρόστιμα σε 28.531 οδηγούς μηχανής που οδηγούσαν χωρίς κράνος – Πρώτη η Αττική στις παραβιάσεις

Χωρίς κράνος εντοπίστηκαν 28.531 οδηγοί μηχανής, αλλά και ηλεκτρικών πατινιών τις τελευταίες 11 εβδομάδες για τη μη χρήση κράνους, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή των παραβάσεων,

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 254.860 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28.531 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4.490 σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, 2.518 επιβλήθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια) και 565 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

«Πρωταθλήτρια» η Αττική στις παραβάσεις

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών βρίσκεται η Αττική και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Κρήτης.

Αντίθετα, οι δύο Περιφέρειες με τις λιγότερες παραβάσεις είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Αναλυτικά, ο αριθμός των παραβάσεων ανά Περιφέρεια τις τελευταίες 11 εβδομάδες για την μη χρήση κράνους, έχουν ως εξής:

Στην Αττική: 8.854

Στο Νότιο Αιγαίο: 3.880

Στα Ιόνια Νησιά: 3.276

Στην Δυτική Ελλάδα: 2.574

Στην Κρήτη: 2.541

Στην Θεσσαλονίκη: 2.107

Στην Κεντρική Μακεδονία: 1.808

Στην Θεσσαλία: 1.627

Στην Πελοπόννησο: 1.513

Στο Βόρειο Αιγαίο: 1.397

Στην Ήπειρο: 1.076

Στην Στερεά Ελλάδα: 946

Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 789

Στην Δυτική Μακεδονία: 148

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επισημαίνεται ότι, «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών», οι οποίες έχουν ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

50 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

