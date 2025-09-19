search
19.09.2025 13:27

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

19.09.2025 13:27
cruise-control

Το cruise control δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον οδηγό, κρατώντας σταθερή ταχύτητα χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να ασκεί πίεση στο πεντάλ του γκαζιού. Όμως, η λειτουργία αυτή έχει επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμου που δεν είναι πάντα αυτονόητες.

Όλα εξαρτώνται από το πεδίο και τις συνθήκες. Σε έναν ανοικτό αυτοκινητόδρομο, όπου δεν υπάρχουν τμήματα με ανωφέρειες (έστω και μικρές) οι μεταβολές της ταχύτητας είναι ελάχιστες και το cruise control μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος, έστω και ασυνείδητα, εφαρμόζει μεταβολές στην πίεση του πεντάλ, κάτι που μπορεί να αυξήσει λίγο την κατανάλωση. Η «μηχανή» από την άλλη, κρατώντας απόλυτα σταθερή την ταχύτητα, εξαλείφει αυτές τις αυξομειώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ελάχιστες μεταβολές στην κατανάλωση, οι οποίες μάλλον θα περάσουν απαρατήρητες στον οδηγό.


Η κατάσταση αλλάζει στις ανηφορικές διαδρομές. Ένας οδηγός χωρίς cruise control θα κρατήσει το γκάζι σε μια σχετικά σταθερή θέση, αποδεχόμενος ότι η ταχύτητα μπορεί να πέσει ελαφρά — για παράδειγμα, από τα 120 στα 110 km/h. Η απώλεια αυτή είναι μικρή και δεν κοστίζει κάτι σημαντικό στον χρόνο ταξιδιού.

Αντίθετα, το cruise control έχει ως προτεραιότητα να διατηρήσει την ταχύτητα ακριβώς εκεί όπου ρυθμίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι θα πατήσει περισσότερο γκάζι στην ανηφόρα για να μην αφήσει την ταχύτητα να πέσει, με συνέπεια να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου.

Η επιπλέον διάσταση του Adaptive Cruise Control

Τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν απλώς cruise control, αλλά adaptive cruise control (ACC). Εκεί η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη. Το ACC δεν κρατά απλά σταθερή ταχύτητα, αλλά προσαρμόζει συνεχώς την ταχύτητα αυτή βάση της κίνησης του προπορευόμενου οχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο εκτελεί πολύ περισσότερες μικρές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις απ’ ό,τι ένας άνθρωπος. Ο οδηγός, με το ένστικτο και την εμπειρία του, μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο να ρολάρει λίγο ή να μη φρενάρει με ένταση, αποφεύγοντας τις απότομες μεταβολές. Αντίθετα, το ACC αντιδρά άμεσα για να διατηρήσει την απόσταση, γεγονός που οδηγεί σε μια ελαφρά, αλλά μετρήσιμη αύξηση της κατανάλωσης.

Μελέτες (Nature Communications – 2024) έχουν δείξει ότι η αύξηση αυτή είναι γύρω στο 2%, δηλαδή σχεδόν αμελητέα για τον μέσο οδηγό, αλλά αρκετή ώστε να καταγράφεται στατιστικά. Σε απόλυτους αριθμούς, μιλάμε για 0,26 λίτρα/100 χλμ. παραπάνω καύσιμο.

Δηλαδή, για να το βάλουμε σε ένα πραγματικό σενάριο, όπως η κλασική διαδρομή αναφοράς Αθήνα – Θεσσαλονίκη, η διαφορά είναι ~1 λίτρο, δεχόμενοι ότι τα 400 από τα 500 χιλιόμετρα της συνολικής απόστασης θα γίνονταν με ACC.

Άνεση και ασφάλεια πάνω από όλα

Παρά την ελαφρά αυτή επίπτωση στην κατανάλωση, το cruise control και ιδιαίτερα το adaptive cruise control προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα άνεσης και ασφάλειας. Μειώνουν την κόπωση σε μεγάλα ταξίδια, ενώ το ACC προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, διατηρώντας αποστάσεις που ο οδηγός μπορεί να παραβλέψει στιγμιαία.

Η τελική ισορροπία είναι απλή: ίσως να «χάσετε» λίγο στην κατανάλωση, αλλά κερδίζετε σε ξεκούραση και ασφάλεια — κάτι που, ειδικά σε πολύωρα ταξίδια, έχει μεγαλύτερη αξία.

Τι κρατάμε

Το cruise control βοηθά σε επίπεδους δρόμους, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση σε ανηφόρες
Οι οδηγοί χωρίς cruise control συχνά αφήνουν την ταχύτητα να πέσει λίγο, αποφεύγοντας σπατάλη καυσίμου
Η λειτουργία του adaptive cruise control προκαλεί περισσότερες μεταβολές στη ταχύτητα, άρα αυξάνει λίγο παραπάνω την κατανάλωση
Η αύξηση είναι μικρή, περίπου 2%, δηλαδή σχεδόν ανεπαίσθητη στην πράξη
Παρά την κατανάλωση, το κέρδος σε άνεση και ασφάλεια κάνει τη χρήση των cruise control πολύτιμη και στην περίπτωση του adaptive cruise control, πιο ασφαλή

(Πηγή: autotypos.gr)

