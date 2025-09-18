Επιστρέφει το θρυλικό Renault Megane RS;

Το Renault Megane E-Tech λανσαρίστηκε το 2022 ως ένα από τα πρώτα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής φίρμας. Η αρχική του επιτυχία όμως δεν είχε συνέχεια, με τις πωλήσεις του να υποχωρήσουν δραματικά: μείωση 67% στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024.

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η Renault αποφάσισε να δώσει στο μοντέλο μια νέα ταυτότητα και από οικογενειακό EV, να το επανσυστήσεις ως «καυτό» ηλεκτρικό hatchback, με στόχο να επαναφέρει το Megane στον πυρήνα της σπορ φιλοσοφίας της μάρκας. Ο επικεφαλής της Renault, Fabrice Cambolive, μιλώντας στη διεθνή έκθεση του Μονάχου, ξεκαθάρισε: «Θέλουμε να τοποθετήσουμε το Megane E-Tech ως hot hatch ή hot car. Αυτή είναι η κατεύθυνση».

Νέο ισχυρότερο μοντέλο στον ορίζοντα

Η εταιρεία έχει ήδη στα σκαριά μια νέα κορυφαία σπορ έκδοση του Megane E-Tech. Αν και οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, το πιθανότερο είναι να αξιοποιηθεί το διπλό μοτέρ των 429 ίππων του Nissan Ariya Nismo, αδελφού μοντέλου στην πλατφόρμα Ampr Medium. Πρόκειται για τεράστιο άλμα από τον σημερινό μονοκινητήριο συνδυασμό με 215 ίππους.

