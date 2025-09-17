Τρεις «κινητές βόμβες» στους ελληνικούς δρόμους: Ανασφάλιστα οχήματα, χωρίς ΚΤΕΟ και χιλιάδες άνω των 40 ετών

Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία για την κατάσταση με τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους: χιλιάδες οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, δεν διαθέτουν ασφάλεια ή κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη, αλλά και ένας αριθμός 350.000 αυτοκινήτων, που εμφανίζονται να είναι πάνω από 40 ετών, συνεχίζουν να κινούνται, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους.

Η προσπάθεια εκκαθάρισης και διασταύρωσης των στοιχείων έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2024, από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ωστόσο η διαδικασία μόνο εύκολη δεν είναι, αφού απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων: ασφαλιστικών εταιρειών, υπουργείων και της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, όπως τα αποτυπώνει και η «Καθημερινή»:

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, περίπου 700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ . Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες. Παράλληλα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και στο ζήτημα της ασφάλισης.

. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες. Παράλληλα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και στο ζήτημα της ασφάλισης. Έχουν εντοπιστεί 243.904 οχήματα τα οποία, αν και έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, δεν διαθέτουν ασφάλιση . Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος, οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να αποζημιώσουν τρίτους.

. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος, οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να αποζημιώσουν τρίτους. Επιπλέον, καταγράφηκαν 113.382 περιπτώσεις οχημάτων που ενώ εμφανίζονται να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, παραμένουν χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι ιδιοκτήτες των παραβατικών οχημάτων ειδοποιούνται για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και σε διαφορετική περίπτωση καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο.

Για όσους δεν συμμορφώνονται, προβλέπεται ακόμη αυστηρότερο μέτρο. Εάν κάποιο όχημα δεν πληροί για επτά συνεχόμενα έτη τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές προϋποθέσεις (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας), τότε οι ιδιοκτήτες του θα λάβουν ειδοποίηση για να τεθεί σε καθεστώς «προσωρινής ακινησίας» – κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί.

Κεντρικό «όπλο» στην καταγραφή αποτελεί η δημιουργία μίας ενιαίας ψηφιακής βάσης, ενός νέου μητρώου που θα συγκεντρώνει, θα ταυτοποιεί και θα διαχειρίζεται τα στοιχεία όλων των οχημάτων και των ιδιοκτητών τους, ανεξάρτητα από τον φορέα που τα εποπτεύει. Η υλοποίηση του σχεδίου, που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αναμένεται να ενσωματώσει λειτουργίες ώστε να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση όλων των στοιχείων και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα, που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στο άναρχο τοπίο της ελληνικής κυκλοφορίας.

