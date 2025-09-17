search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

17.09.2025 09:47

Robert Redford: Το θρυλικο αυτοκίνητο των 1,3 εκατ. ευρώ που είχε κάποτε ο εμβληματικός ηθοποιός

17.09.2025 09:47
robert-redford

Ο Robert Redford, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, δεν υπήρξε μόνο ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς, αλλά και άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τα κλασικά αυτοκίνητα.

Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τον έβλεπαν συχνά στο τιμόνι μοντέλων της Porsche και της Ferrari, επιλογές που ταίριαζαν απόλυτα στο στιλ και στη διακριτική κομψότητα που τον χαρακτήριζε.

Η Porsche 904 Carrera GTS του Redford

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που απέκτησε ξεχωρίζει μια Porsche 904 Carrera GTS του 1964. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη γράψει ιστορία: η Porsche το χρησιμοποίησε στο World Sportscar Championship την περίοδο 1964–1966, ενισχύοντας τη φήμη του ως αγωνιστικό-ορόσημο.

Η συγκεκριμένη Porsche παραδόθηκε αρχικά στον Καλιφορνέζο συλλέκτη Steve Earle, ο οποίος τη δέχτηκε μέσω ειδικής αεροπορικής πτήσης της PanAm. Δύο χρόνια αργότερα, ο Earle πούλησε το αυτοκίνητο στον Redford, που το κράτησε περίπου για μια δεκαετία, απολαμβάνοντας το ιδιαίτερο σπορ κουπέ στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Από το Hollywood στο σφυρί

Η ιστορία της Porsche δεν τελείωσε εκεί. Το 2022, σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Παρίσι με τίτλο Les Grandes Marques du Monde, το αυτοκίνητο βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που επιβεβαιώνει τη συλλεκτική του αξία, όχι μόνο ως αγωνιστικό όχημα αλλά και ως ένα κομμάτι συνδεδεμένο με τη ζωή ενός θρύλου του κινηματογράφου.

Τι κρατάμε;

Ο Robert Redford υπήρξε λάτρης της Porsche και των Ferrari.

Η Porsche 904 Carrera GTS του 1964 είχε και αγωνιστικό παρελθόν.

Το αυτοκίνητο ανήκε στον ηθοποιό για περίπου 10 χρόνια.

Το 2022 πουλήθηκε για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ, αποκτώντας θέση στην ιστορία των κλασικών αυτοκινήτων.

(Πηγή: autotypos.gr)

