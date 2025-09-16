Νέο Citroën C3 VAN : Πρωταγωνιστής στην κατηγορία των CAR VAN

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Citroën παρουσιάζει το νέο C3 VAN, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και κατακτά την κορυφή στην κατηγορία των CAR VAN. Συγκεκριμένα, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, το Citroën C3 VAN βρίσκεται στην 1η θέση με 71 ταξινομήσεις και ποσοστό 38,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.
Το νέο C3 VAN έρχεται να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που αναζητά ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και οικονομία. Με ανανεωμένη, καινοτόμο σχεδίαση που εκφράζει τη γαλλική μάρκα και με πλούσιο εξοπλισμό, αντικαθιστά επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της Citroën, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία.
Κινητήρες και απόδοση:
Το νέο Citroën C3 VAN διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική:
Εξοπλισμός και τεχνολογίες:
Το νέο C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS.
Εξωτερικός σχεδιασμός:
Εσωτερικό & Infotainment
Άνεση & Ασφάλεια
Διαστάσεις και χώρος φόρτωσης
Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο Citroën C3 VAN προσφέρει ιδιαίτερα πρακτικό και ευρύχωρο χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία.
Εξωτερικές διαστάσεις
Εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης
Με τον ιδανικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, αποδοτικών κινητήρων και ευελιξίας, το νέο Citroën C3 VAN καθιερώνεται ως η απόλυτη λύση για τον σύγχρονο επαγγελματία, κάνοντας δεδομένη την εμπορική του επιτυχία στην Ελλάδα.
Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας επωφελείται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η οποία ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.
