Το γαλλικό αυτοκίνητο που έχει… «θήκη για μπαγκέτα» στα αξεσουάρ του

Η αυτοκινητοβιομηχανία συχνά προσπαθεί να βρει τρόπους να συνδέσει ένα νέο μοντέλο με την κουλτούρα μιας χώρας. Άλλοτε το κάνει μέσω του design, άλλοτε μέσω της επικοινωνίας. Υπάρχουν όμως και οι στιγμές που ένα αξεσουάρ αρκεί για να «μιλήσει» από μόνο του.

Το νέο Renault 5 E-Tech Electric είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο που επαναφέρει το όνομα-θρύλο των ’70s και το ντύνει με ηλεκτρική τεχνολογία, αλλά και με μικρές λεπτομέρειες που έχουν κάτι το αυθεντικά γαλλικό. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι η περίφημη θήκη μπαγκέτας.

Η θήκη που έγινε viral



Η Renault παρουσίασε ένα χειροποίητο καλάθι που τοποθετείται δίπλα στην κεντρική κονσόλα και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά μπαγκέτας. Στην ουσία, πρόκειται για μια πλεκτή θήκη από φυσικά υλικά, κατασκευασμένη σε συνεργασία με την καλαθοπλέκτρια Marguerite Herlant. Η λογική είναι απλή: να μεταφέρεις το ψωμί χωρίς να γεμίζεις ψίχουλα ή αλεύρι το εσωτερικό. Απλή, αλλά και ευφυής με τον δικό της τρόπο.

Αυτό το αξεσουάρ δεν είναι μόνο λειτουργικό. Είναι και ένα statement: κανένα άλλο brand δεν θα τολμούσε να συνδέσει τόσο άμεσα ένα αυτοκίνητο με την εθνική του κουλτούρα. Το Renault 5 το κάνει, γιατί μπορεί.

Περισσότερα από ένα αστείο



Η «θήκη μπαγκέτας» δεν είναι μεμονωμένη ιδέα. Το νέο Renault 5 συνοδεύεται από μια τεράστια γκάμα πάνω από 100 αξεσουάρ, που στοχεύουν να κάνουν κάθε αυτοκίνητο μοναδικό. Από καλύμματα denim που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, μέχρι στοιχεία που παράγονται με 3D printing.

Αξίζει να αναφερθεί και ο σχεδιασμός του εσωτερικού: ο επιλογέας ταχυτήτων έχει σχήμα που θυμίζει θήκη κραγιόν, ενώ η επάνω επιφάνεια του μπορεί να αλλαχθεί εύκολα. Αυτά τα μικρά «αστειάκια» λειτουργούν σαν λεπτομέρειες που παίζουν με το συναίσθημα και κάνουν το αυτοκίνητο περισσότερο «ανθρώπινο».

Retro design με νέο αέρα

Το Renault 5 E-Tech Electric δεν βασίζεται μόνο σε τέτοια τρικ. Έχει μια ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα που τιμά το αυθεντικό μοντέλο, με καθαρές γραμμές, κίτρινα φωτιστικά στοιχεία και στάση που φωνάζει «γαλλικό supermini». Την ίδια στιγμή, ενσωματώνει όλα όσα περιμένει ο σύγχρονος οδηγός: ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και συνδεσιμότητα νέας γενιάς.

Η επιτυχία όμως του concept δεν είναι τεχνολογική. Είναι κυρίως συναισθηματική. Σε έναν κόσμο όπου τα αυτοκίνητα μοιάζουν ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, το Renault 5 προσφέρει έναν τρόπο να ξεχωρίζει. Και το κάνει χωρίς να χρειάζεται να φωνάξει – μια πλεκτή θήκη μπαγκέτας αρκεί.

Τι κρατάμε;

Το Renault 5 E-Tech Electric επαναφέρει ένα όνομα-θρύλο στη σύγχρονη εποχή.

Η θήκη μπαγκέτας είναι το πιο εμβληματικό του αξεσουάρ, συνδέοντας το αυτοκίνητο με τη γαλλική κουλτούρα.

Η Renault επενδύει σε εξατομίκευση, με πάνω από 100 διαθέσιμα αξεσουάρ.

Retro αισθητική και ηλεκτρική τεχνολογία τοποθετούν το νέο R5 ως lifestyle επιλογή στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών.

(Πηγή: autotypos.gr)

