search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:16
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 10:25

Το γαλλικό αυτοκίνητο που έχει… «θήκη για μπαγκέτα» στα αξεσουάρ του

15.09.2025 10:25
renault-mpageta

Η αυτοκινητοβιομηχανία συχνά προσπαθεί να βρει τρόπους να συνδέσει ένα νέο μοντέλο με την κουλτούρα μιας χώρας. Άλλοτε το κάνει μέσω του design, άλλοτε μέσω της επικοινωνίας. Υπάρχουν όμως και οι στιγμές που ένα αξεσουάρ αρκεί για να «μιλήσει» από μόνο του.

Το νέο Renault 5 E-Tech Electric είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο που επαναφέρει το όνομα-θρύλο των ’70s και το ντύνει με ηλεκτρική τεχνολογία, αλλά και με μικρές λεπτομέρειες που έχουν κάτι το αυθεντικά γαλλικό. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι η περίφημη θήκη μπαγκέτας.

Η θήκη που έγινε viral

Η Renault παρουσίασε ένα χειροποίητο καλάθι που τοποθετείται δίπλα στην κεντρική κονσόλα και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά μπαγκέτας. Στην ουσία, πρόκειται για μια πλεκτή θήκη από φυσικά υλικά, κατασκευασμένη σε συνεργασία με την καλαθοπλέκτρια Marguerite Herlant. Η λογική είναι απλή: να μεταφέρεις το ψωμί χωρίς να γεμίζεις ψίχουλα ή αλεύρι το εσωτερικό. Απλή, αλλά και ευφυής με τον δικό της τρόπο.

Αυτό το αξεσουάρ δεν είναι μόνο λειτουργικό. Είναι και ένα statement: κανένα άλλο brand δεν θα τολμούσε να συνδέσει τόσο άμεσα ένα αυτοκίνητο με την εθνική του κουλτούρα. Το Renault 5 το κάνει, γιατί μπορεί.

Περισσότερα από ένα αστείο

Η «θήκη μπαγκέτας» δεν είναι μεμονωμένη ιδέα. Το νέο Renault 5 συνοδεύεται από μια τεράστια γκάμα πάνω από 100 αξεσουάρ, που στοχεύουν να κάνουν κάθε αυτοκίνητο μοναδικό. Από καλύμματα denim που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, μέχρι στοιχεία που παράγονται με 3D printing.

Αξίζει να αναφερθεί και ο σχεδιασμός του εσωτερικού: ο επιλογέας ταχυτήτων έχει σχήμα που θυμίζει θήκη κραγιόν, ενώ η επάνω επιφάνεια του μπορεί να αλλαχθεί εύκολα. Αυτά τα μικρά «αστειάκια» λειτουργούν σαν λεπτομέρειες που παίζουν με το συναίσθημα και κάνουν το αυτοκίνητο περισσότερο «ανθρώπινο».

Retro design με νέο αέρα

Το Renault 5 E-Tech Electric δεν βασίζεται μόνο σε τέτοια τρικ. Έχει μια ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα που τιμά το αυθεντικό μοντέλο, με καθαρές γραμμές, κίτρινα φωτιστικά στοιχεία και στάση που φωνάζει «γαλλικό supermini». Την ίδια στιγμή, ενσωματώνει όλα όσα περιμένει ο σύγχρονος οδηγός: ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και συνδεσιμότητα νέας γενιάς.

Η επιτυχία όμως του concept δεν είναι τεχνολογική. Είναι κυρίως συναισθηματική. Σε έναν κόσμο όπου τα αυτοκίνητα μοιάζουν ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, το Renault 5 προσφέρει έναν τρόπο να ξεχωρίζει. Και το κάνει χωρίς να χρειάζεται να φωνάξει – μια πλεκτή θήκη μπαγκέτας αρκεί.

Τι κρατάμε;

Το Renault 5 E-Tech Electric επαναφέρει ένα όνομα-θρύλο στη σύγχρονη εποχή.
Η θήκη μπαγκέτας είναι το πιο εμβληματικό του αξεσουάρ, συνδέοντας το αυτοκίνητο με τη γαλλική κουλτούρα.
Η Renault επενδύει σε εξατομίκευση, με πάνω από 100 διαθέσιμα αξεσουάρ.
Retro αισθητική και ηλεκτρική τεχνολογία τοποθετούν το νέο R5 ως lifestyle επιλογή στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Πολύ αυστηρά πρόστιμα και ποινές για τους παραβάτες

Αυτά είναι τα φθηνότερα Volkswagen στην Ελλάδα

89η ΔΕΘ: H Έκθεση Αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025» κεντρίζει τα βλέμματα των επισκεπτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

antetokounmpo-karfoma-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:15
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

1 / 3