ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 11:56
17.09.2025 10:54

Η Tesla προχώρησε σε διακανονισμό δύο αγωγών για θανάτους σε συγκρούσεις οχημάτων της

17.09.2025 10:54
Η Tesla κατέληξε σε εμπιστευτικές συμφωνίες για τη διευθέτηση δύο αγωγών για θανάτους σε δύο διαφορετικές συγκρούσεις οχημάτων της το 2019 στην Καλιφόρνια, τα οποία χρησιμοποιούσαν το προηγμένο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης Autopilot, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι διακανονισμοί πραγματοποιήθηκαν εβδομάδες αφότου ορκωτό δικαστήριο της Φλόριντα έδωσε εντολή στην Tesla να καταβάλει 243 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις στα θύματα μιας άλλης μοιραίας σύγκρουσης το 2019 ενός Model S το οποίο ήταν εξοπλισμένο με το Autopilot.

Η Tesla προσέλαβε τρεις εξέχοντες νέους δικηγόρους και ζήτησε από το δικαστή να χαρακτηρίσει την ετυμηγορία νομικά αδικαιολόγητη και να απορρίψει την υπόθεση, ή να δώσει εντολή για νέα δίκη.

Η εν λόγω εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία έχει διευθετήσει άλλα περιστατικά που αφορούσαν τα οχήματά της και την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, είχε απορρίψει μια πρόταση διακανονισμού 60 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγωγή στη Φλόριντα, είχε γίνει γνωστό τον περασμένο μήνα.

Η ετυμηγορία στη Φλόριντα και οι δύο διακανονισμοί στην Καλιφόρνια είναι σημαντικοί, καθώς μεγάλο μέρος της αποτίμησης της Tesla για 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια βασίζεται στην υπόσχεση του διευθύνοντος συμβούλου της, του Ίλον Μασκ, να επεκτείνει γρήγορα τα Robotaxi της και το λογισμικό πλήρως αυτόνομης οδήγησης (FSD) που τα υποστηρίζει. Το FSD είναι μια προηγμένη εκδοχή του Autopilot.

Η μία αγωγή, ο διακανονισμός της οποίας γνωστοποιήθηκε χθες, Τρίτη, αφορά το θάνατο ενός 15χρονου αγοριού που ταξίδευε με τον πατέρα του στην κομητεία Αλαμέντα της Καλιφόρνια, όταν στο όχημά τους έπεσε από πίσω ένα Model 3 της Tesla, το οποίο είχε ενεργοποιημένο το Autopilot, με αποτέλεσμα το όχημα του θύματος να ανατραπεί και να προσκρούσει στο κεντρικό διαχωριστικό. Το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του από τη σύγκρουση.

Η άλλη υπόθεση αφορά το θάνατο, το Δεκέμβριο 2019, δύο ανθρώπων που επέβαιναν σ’ ένα Honda Civic και διέρχονταν από διασταύρωση στην Γκάρντενα της Καλιφόρνια, όταν ένα Model S της Tesla, εξοπλισμένο με Autopilot, δεν σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι και συγκρούσθηκε με μεγάλη ταχύτητα με το όχημα των θυμάτων.

Η Tesla δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Αντιπρόσωποι των δικηγόρων των εναγόντων δεν θέλησαν να σχολιάσουν την υπόθεση της Αλαμέντα και δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο για την υπόθεση της Γκάρντενα.

Η διευθέτηση της υπόθεσης της Γκάρντενα αφορά μόνο την Tesla, ενώ η δiκη πρόκειται να συνεχισθεί σε βάρος του οδηγού του οχήματος Model S, ενώ δεν αποκαλύφθηκαν οι όροι των συμφωνιών.

