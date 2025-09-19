search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

19.09.2025 12:34

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη – Μία κάθε τρεις ώρες στην Ελλάδα

19.09.2025 12:34
Οι κλοπές αυτοκινήτων επιστρέφουν με πιο έντονο ρυθμό σε όλη την Ευρώπη.

Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες στοχεύουν πλέον σε εμπορικά μοντέλα. Στην Ελλάδα σημειώνονται 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή μία κλοπή κάθε τρεις ώρες, με τις τουριστικές περιοχές και τις μεγάλες πόλεις να είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο.

Η Γερμανία καταγράφει ζημίες 310 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα. Αυτά τα στοιχεία ανακοίνωσε η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Zego αναδεικνύοντας το θέμα των κλοπών αυτοκινήτων.

Μόνο στη Γερμανία 14.585 πλήρως ασφαλισμένα αυτοκίνητα κλάπηκαν το 2023, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Κλοπής Μηχανοκίνητων Οχημάτων από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ασφαλίσεων (GDV). Οι ασφαλιστές πλήρωσαν κατά μέσο όρο 21.400 ευρώ ανά κλοπή, ωθώντας τις συνολικές ζημίες πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση. Το Βερολίνο παραμένει η πόλη της Γερμανίας με τις περισσότερες κλοπές, καθώς 4.266 οχήματα κλάπηκαν εκεί το 2023, δηλαδή 46% περισσότερα από ότι το 2022. Τα SUV και τα premium μοντέλα είναι οι κύριοι στόχοι, με την Toyota να κυριαρχεί στη λίστα των κλεμμένων μοντέλων μαζί με τα Land Rover και τα Jeep.

Η Γαλλία έχει 248 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Κάθε ημέρα κλέβονται περίπου 451 αυτοκίνητα, που ισοδυναμούν με 19 κλοπές κάθε ώρα. Ο συνδυασμός οργανωμένων συμμοριών και ευκαιριακών εγκλημάτων καθιστά τη Γαλλία τη χώρα με τον υψηλότερο κίνδυνο για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Στη λίστα ακολουθεί η Ελλάδα με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Ιταλία κατατάσσεται 3η με 227 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, οι 369 κλοπές που σημειώνονται καθημερινά (15 ανά ώρα) την κατατάσσουν δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη Γαλλία.

Η Σουηδία είναι τέταρτη χώρα με 206 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή κατά μέσο όρο 60 ανά ημέρα. Το Λουξεμβούργο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 162 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (156 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους), το Ηνωμένο Βασίλειο (142 ανά 100.000) και το Βέλγιο (116 κλοπές ανά 100.000). Η Ελβετία και η Φινλανδία ισοβαθμούν στην ένατη θέση, με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, αλλά με σχετικά χαμηλές ημερήσιες κλοπές (26 στην Ελβετία και 17 στη Φινλανδία).

Αυτά τα στοιχεία, που ανήκουν στην έρευνα της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας, δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα του Γερμανικού Συνδέσμου Ασφαλίσεων. Το σίγουρο είναι ότι οι κλοπές αυτοκινήτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Αν και τα στοιχεία διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, πλέον υπάρχουν υψηλότερες ζημίες ανά αυτοκίνητο και αυξανόμενες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

