search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:22
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 17:27

F1: Επεισοδιακό το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν – Ο Φερστάπεν στην pole position (Video)

20.09.2025 17:27
formula1

Σχεδόν δύο ώρες διήρκεσαν τα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, που σημαδεύτηκαν από σωρεία ατυχημάτων και έφεραν τον Μαξ Φερστάπεν να πανηγυρίζει την έκτη του pole position στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε στην… εκπνοή να κάνει ταχύτερο γύρο από τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, που παραλίγο να χάριζε στη Williams την παρθενική της pole position μετά από 11 ολόκληρα χρόνια (τελευταία είναι αυτή του Φελίπε Μάσα στην Αυστρία, το 2014).

Στη δεύτερη γραμμή εκκίνησης του αυριανού αγώνα θα βρεθούν ο Νεοζηλανδός Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ενώ οι δύο «πιλότοι» της McLaren, που μονομαχούν για τον τίτλο, έμειναν χαμηλά (έβδομος ο Λάντο Νόρις, ένατος ο Οσκαρ Πιάστρι που κατέστρεψε το μονοθέσιό του).

Κατά σειρά το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών διακόπηκε τρεις φορές, μετά από ισάριθμα ατυχήματα των Αλμπον, Χούλκενμπεργκ και Κολαπίντο. Στο δεύτερο σκέλος υπήρξε και πάλι μία μικρή διακοπή, εξαιτίας βλάβης στο μονοθέσιο του Μπίρμαν που έμεινε σε δύσκολο σημείο της πίστας, για να φτάσουμε στο τελευταίο και καθοριστικό σκέλος.

Στο ξεκίνημα ο Σαρλ Λεκλέρκ προσέκρουσε σε τοίχο, υπήρξε κόκκινη σημαία και στο μεταξύ άρχισε να βρέχει με μεγάλη ένταση. Λίγο μετά την επανέναρξη, ήταν η σειρά του Οσκαρ Πιάστρι να χτυπήσει στον τοίχο, για να ακολουθήσει νέα διακοπή.

Η βροχή κόπασε και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Φερστάπεν να κάνει τον ταχύτερο γύρο, με διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου από τον Σάινθ (που είχε προλάβει να «γράψει» καλό χρόνο πριν τις διακοπές του Q3).

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμα σε 28.531 οδηγούς μηχανής που οδηγούσαν χωρίς κράνος – Πρώτη η Αττική στις παραβιάσεις

Η Αθήνα τραβάει… χειρόφρενο για 24 ώρες – Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Τι ισχύει στην πραγματικότητα για το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump mitsotakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

bibilas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:21
trump mitsotakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

1 / 3