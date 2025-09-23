search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:23
23.09.2025 11:03

Δίπλωμα οδήγησης: Πώς γίνεται η ανανέωση

23.09.2025 11:03
Οι οδηγοί που εξακολουθούν να κατέχουν παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την πλήρη κατάργηση των παλαιών εντύπων έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Η διαδικασία αλλαγής ή ανανέωσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αντικατάσταση απαιτεί ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού ή την κατηγορία του οχήματος.

Συγκεκριμένα:

Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος και εξακολουθούν να κατέχουν το παλιό δίπλωμα πρέπει να το αντικαταστήσουν. Η ανανεώσή του μετά τα 65 γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Μετά τα 80 έτη, η ανανέωση απαιτεί επανέλεγχο κάθε δύο χρόνια, με εξέταση από παθολόγο, οφθαλμίατρο και, ανάλογα με την περίπτωση, ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία οχήματος στο δίπλωμά τους, όπως π.χ. μοτοσικλέτα εκτός από Ι.Χ., θα πρέπει να παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και να εκδώσουν το νέο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι κατηγορίες που κατέχουν.

Η μετάβαση στα νέα διπλώματα αποσκοπεί σε ασφαλέστερη οδήγηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανανέωσης, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα για τις αρμόδιες αρχές.

(Πηγή: autotypos.gr)

