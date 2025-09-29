search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 18:06

Παύλος Ασλανίδης: Επαναφέρει το αίτημα για εκταφή του γιου του, Δημήτρη

29.09.2025 18:06
pavlos_aslanidis

Αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης για την εκταφή και τη διενέργεια όλων των βιοχημικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου του γιου του, Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο Παύλος Ασλανίδης μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών με βάση την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες επαναφέρει το αίτημα, αναμένοντας νέα κρίση της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη είχε υποβάλει αίτημα για εκταφή και ταυτοποίηση «ορφανών» τεμαχίων που ετάφησαν στον τάφο του παιδιού του, στην δικαστική λειτουργό που διαβιβάστηκε η δικογραφία μετά στην πρόταση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Έτσι, εν όψει του προσδιορισμού της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ο κ. Μαντζουράνης επανέφερε το αίτημα του εντολέα του στην αρμόδια εισαγγελέα, που έχει ήδη δώσει παραγγελία για εκταφή του γιου του, Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του θύματος.

Ειδικότερα, ο Παύλος Ασλανίδης ζητά από την εισαγγελική λειτουργό «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη, και τη διενέργεια επ’ αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν 5 “ορφανά” τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν» – Αφέθηκε ελεύθερος, αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους – Τι κατέθεσαν οι αδελφές τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

fotia-Patra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική κρίση απειλεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής – Έκθεση-καμπανάκι για το περιβάλλον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:55
OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

1 / 3