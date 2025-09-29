search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 16:54

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

29.09.2025 16:54
xronopoulou-new

Στο Ανθρωποκτονιών περνάει ο φάκελος για τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός πριν από δύο χρόνια έπεσε στο σπίτι της και χτύπησε στο κεφάλι. Νοσηλεύτηκε δύο εβδομάδες σε ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό με αιμάτωμα στο κεφάλι, όπου και κατέληξε.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια», επεσήμανε ο δικηγόρος της Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στον Alpha.

«Πιστεύουμε ότι τη χτύπησαν»

«Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» πρόσθεσε. 

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης τόνισε ότι «η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά». «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως» επεσήμανε μεταξύ άλλων», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους – Τι κατέθεσαν οι αδελφές τους

Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

fotia-Patra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική κρίση απειλεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής – Έκθεση-καμπανάκι για το περιβάλλον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:55
OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

1 / 3