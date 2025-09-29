Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

Στο Ανθρωποκτονιών περνάει ο φάκελος για τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός πριν από δύο χρόνια έπεσε στο σπίτι της και χτύπησε στο κεφάλι. Νοσηλεύτηκε δύο εβδομάδες σε ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό με αιμάτωμα στο κεφάλι, όπου και κατέληξε.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια», επεσήμανε ο δικηγόρος της Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στον Alpha.

«Πιστεύουμε ότι τη χτύπησαν»

«Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης τόνισε ότι «η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά». «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως» επεσήμανε μεταξύ άλλων», κατέληξε.

