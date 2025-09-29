search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 15:29

Πάνος Ρούτσι: Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου

29.09.2025 15:29
rutsi-omilia

Για 15η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ενώ παρά τη ήδη βεβαρημένη υγεία του, δηλώνει αποφασισμένος μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε σημερινές του δηλώσεις από το Σύνταγμα εξέφρασε τους φόβους του ότι θα πειράξουν τον τάφο του γιου του. «Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δε μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή στιγμή και όλοι λείπουνε. Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού χωρίς να γνωρίζουμε και αυτό που θέλω να πω είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου. Ευχαριστώ!»

Δεκάδες άνθρωποι που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους βρίσκονται δίπλα του και σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

Κακοκαιρία: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ποτάμια λάσπης σε Βιάννο και Μεσαρά – Απεγκλωβισμοί από την ΟΠΚΕ στη Ζάκυνθο (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

xronopoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοσεί το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Συστημικές αδυναμίες στην τήρηση νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας καταγράφει η έκθεση του Govwatch

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Αισιοδοξία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου – «Ισραήλ και Χαμάς θα είναι κάπως δυσαρεστημένοι»

PETROS_FILIPPIDIS
LIFESTYLE

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι φτωχός, ζει με 800 ευρώ» – Η αποκάλυψη του δικηγόρου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:03
ukraine_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

xronopoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοσεί το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Συστημικές αδυναμίες στην τήρηση νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας καταγράφει η έκθεση του Govwatch

1 / 3