Πάνος Ρούτσι: Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου

Για 15η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ενώ παρά τη ήδη βεβαρημένη υγεία του, δηλώνει αποφασισμένος μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε σημερινές του δηλώσεις από το Σύνταγμα εξέφρασε τους φόβους του ότι θα πειράξουν τον τάφο του γιου του. «Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δε μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή στιγμή και όλοι λείπουνε. Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού χωρίς να γνωρίζουμε και αυτό που θέλω να πω είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου. Ευχαριστώ!»

Δεκάδες άνθρωποι που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους βρίσκονται δίπλα του και σήμερα.

