Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 11 κάτοικοι της Γλυφάδας και του Ελληνικού, καθώς και ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού» και ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για την ανέγερση του ουρανοξύστη και των άλλων εγκαταστάσεων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Εκεί πρόκειται να αναγερθεί ουρανοξύστης, ξενοδοχείο 5 αστέρων, καζίνο, εκθεσιακό κέντρο και συνεδριακός χώρος, χώρος ψυχαγωγίας/άθλησης και συνάθροισης κοινού, χώροι εστίασης, καταστήματα, χώροι στάθμευσης, κλπ.

Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά του υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Προεδρικού Διατάγματος 28-2-2018 – ΑΑ Π/35 την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, κατά μιας σειράς οικοδομικών αδειών, κλπ.

Υποστηρίζουν ότι πρόκειται να κατασκευαστεί, κατά παράβαση των επιτρεπόμενων όρων δομήσεως για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, «με εκτεταμένες και θηριώδεις παρεκκλίσεις, που δεν προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, ένα μεγα-κτίριο δύο υπογείων, 44 (43 + 1 δώμα) ορόφων, συνολικού ύψους 195,20 μέτρων».

Ακόμη, αναφέρουν ότι με «αυθαίρετες, παράνομες και αντισυνταγματικές επινοήσεις» (σσ υπουργικές αποφάσεις) θεσπίστηκε «μέσος συντελεστής δόμησης με κοινές υπουργικές αποφάσεις σε επίπεδα μεγαλύτερα του 0,40 που προβλέπει το ΠΔ του ΣΟΑ (ΠΔ 28-2-2018 – Α.Α.Π 35) και του νόμου 4062/2012, με συνέπεια «τη δραματική επαύξηση της δόμησης και της υπερ-συγκεντρώσεώς της σε συγκεκριμένες κτιριακές ενότητες».

Ακόμη, στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν οι κάτοικοι, μέσω του δικηγόρου Βασίλης Παπαδημητρίου, επισημαίνουν ότι «παραβιάζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων πέριξ του κεντρικού κτιρίου (Πύργου), καθώς και της δόμησης και του όγκου όλων των κτιρίων για την ζώνη εκμετάλλευσης».

