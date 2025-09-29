Ηράκλειο: Να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικές ενότητες λόγω της κακοκαιρίας ζητά ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας

Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, μετά τις πλημμύρες, οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, απέστειλε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κεγκέρογλου στο σχετικό αίτημα: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και σε άλλες περιοχές, όπως το Μαριδάκι, ο Τσούτσουρας και η Βιάννος.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας διάβρωση στο έδαφος.

Ειδικά στον Τσούτσουρα, ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού ανακοίνωσε ότι, λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας κατά τις νυχτερινές ώρες, οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Γεροπόταμο θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφαλείας των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα παραμείνουν οι εξής διαβάσεις:

Διάβαση Τριών Αστέρων

Διάβαση Περίου

Διάβαση Αγίας Τριάδας

Στον δήμο Φαιστού, τα όποια προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία δεν ήταν εκτεταμένα.

Αν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Ασλανίδης: Επαναφέρει το αίτημα για εκταφή του γιου του, Δημήτρη

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν» – Αφέθηκε ελεύθερος, αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου