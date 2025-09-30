search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 08:25

«Κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Παρουσίαση της εφαρμογής Kids Wallet στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.09.2025 08:25
kids wallet new

«Φρένο» στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών και μπλοκάρισμα ιστοσελίδων online στοιχηματισμού,  πορνογραφικού περιεχομένου, πώλησης καπνικών και αλκοόλ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Βασικό ρόλο θα παίξει η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου ταυτοποίησης ηλικίας και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο τηλεφώνου του παιδιού. Η εφαρμογή θα είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, θα παρουσιάσει την ερχόμενη Πέμπτη μέρος της εφαρμογής στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν. Συνολικά πέντε χώρες – Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία – θα δοκιμάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω εθνικών εφαρμογών.

Κ. Μητσοτάκης: Προστασία μέσω ψηφιακής ενηλικίωσης

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης σε παρέμβαση του σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Εμείς στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να εξετάσουμε σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων, μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης όπως αυτή που έχετε εφαρμόσει. Έχω ζητήσει από την ομάδα μου να συνεργαστεί στενά με την ομάδα σας για να δούμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, η Ελλάδα έγινε το πρώτο κράτος – μέλος της Ε.Ε. που παρουσίασε μια ολιστική εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων.

Το parco.gov.gr, δηλαδή τα λεγόμενα parental controls, ο έλεγχος, δηλαδή, των γονέων ως ψηφιακός οδηγός για τα παιδιά σχετικά με τις λειτουργίες iOS, Android συσκευές μέσω απλών οδηγιών και το Kids Wallet, το οποίο παρουσιάστηκε και λειτουργεί από τον Μάιο του 2025: ψηφιακή αποθήκευση εγγράφων, γονικοί έλεγχοι, υποδομή επιβεβαίωσης ηλικίας. 

Το 84% των παιδιών ηλικίας από 8 ως 12 ετών έχουν δημιουργήσει προφίλ στα social media σύμφωνα με έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού INSAFE ενώ στην χώρα μας 6 στα 10 παιδιά ασχολούνται καθημερινά με τα social media.

«Δυστυχώς η υποχρέωση των κοινωνικών δικτύων να επιτρέπουν τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε μεγαλύτερα παιδιά δεν πραγματοποιείται επομένως θα πρέπει οι κυβερνήσεις να πάρουνε αυστηρά μέτρα», επισημαίνει από την πλευρά του ο Υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Γιώργος Κορμάς.

Διαβάστε επίσης

Νεκρός κρατούμενος στη ΓΑΔΑ – Κρεμάστηκε από τη ζακέτα του

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα

«Άδειασμα» της ΕΛ.ΑΣ στον Βασίλη Μπισμπίκη – Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100 – Συνεργάτιδά του κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης τουλάχιστον 10 ώρες μετά το τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

adedy_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες - Ο ρόλος του Μπογδάνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:28
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

1 / 3