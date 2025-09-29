search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 22:17

Νεκρός κρατούμενος στη ΓΑΔΑ – Κρεμάστηκε από τη ζακέτα του

29.09.2025 22:17
GADA_KTIRIO_ALEXANDRAS

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος το απόγευμα της Δευτέρας, με αυτοσχέδιο βρόγχο από την ζακέτα του στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών.

Τον κρατούμενο εντόπισαν ο αξιωματικός Υπηρεσίας και ο σκοπός των κρατητηρίων οι οποίοι εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενώ προσπάθεια ανάνηψης έγινε και από πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες ενώ ,επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα 29/09/2025 και περί ώρα 17:30 εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

‘Αμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.»

Διαβάστε επίσης:

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα

«Άδειασμα» της ΕΛ.ΑΣ στον Βασίλη Μπισμπίκη – Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100 – Συνεργάτιδά του κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης τουλάχιστον 10 ώρες μετά το τροχαίο

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει ακόμη το σχέδιο του Τραμπ – Είναι κοντά στις φιλοπόλεμες θέσεις του Νετανιάχου, δήλωσε αξιωματούχος

dias brady
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επίθεση σε οπαδούς της Λάρισας μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, φθορές σε αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:55
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

1 / 3