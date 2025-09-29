search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

29.09.2025 20:32

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

antiparos_new

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αντιπάρου, θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 11:30, σε χωριό λίγο έξω από τη Χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, χειριστής μηχανήματος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από το σκαφτικό μηχάνημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για το θύμα ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Αντίπαρο, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εργαζόμενου, για τον οποίο μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια.

ΕΛΛΑΔΑ

