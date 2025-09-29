«Άδειασμα» της ΕΛ.ΑΣ στον Βασίλη Μπισμπίκη – Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100 – Συνεργάτιδά του κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης τουλάχιστον 10 ώρες μετά το τροχαίο

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησαν κανέναν» τόνισε εξερχόμενος από το δικαστήριο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που χτύπησε με το τζιπ του τρία οχήματα και μάντρα σπιτιού στην Φιλοθέη, με την αστυνομία ωστόσο να παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή σχετικά με το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε συνεργάτιδά του, προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για το περιστατικό. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του δικαστηρίου, αφού η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. περίπου μετά από 10 ώρες συνεργάτης του ηθοποιού κάλεσε στο Α.Τ. Φιλοθέης – Ψυχικού και ανέφερε το ατύχημα. Στην ερώτηση αν υπήρξαν τραυματισμοί απάντησε αρνητικά, κάνοντας λόγο για κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να διευκρινίζει το πότε, που και την έκταση του τροχαίου.

Η ίδια φέρεται να είπε ότι ο συνεργάτης της έχει προκαλέσει τροχαίο με κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να διευκρινίζει το πότε, που και την έκταση του τροχαίου.

Ο αστυνομικός φέρεται να την προέτρεψε να καλέσει η ίδια το «100», ίσως επειδή πίστεψε ότι το τροχαίο συνέβη πριν από λίγο και όχι τουλάχιστον 10 ώρες πριν.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καταγραφή κλήσεων στα αστυνομικά τμήματα, σε αντίθεση με το «100».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε πως «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

Τι ορίζει ο ΚΟΚ

Η ίδια τόνισε ότι σύμφωνα με τον ΚΟΚ ο Βασίλης Μπισμπίκης όφειλε να παραμείνει στο σημείο. «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αυτός που προκαλεί ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αρμόδιους αστυνομικούς. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Αν υπάρχει τραυματισμός, αν δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει»,.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε οποιοδήποτε Α.Τ ενημερώνει κάποιος ότι έχει προκληθεί το συμβάν και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ο αστυνομικός δεν ζητά άμεσα το στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανότητο. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ποια στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος. Σε αυτές τις ερωτήσεις θα κληθεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος να απαντήσει», πρόσθεσε.

Η δίκη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν είχε πιει κι ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στη στροφή.

«Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά, είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος. Ενημέρωσα εντός 24ώρου. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα, όμως, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση», είπε βγαίνοντας από το δικαστήριο ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Φεύγοντας έκανε κριτική στους εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείχνετε σήμερα να δείξετε για την τέχνη και τον πολιτισμό».

«Η δίκη αναβλήθηκε για κρείσσονες αποδείξεις. Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε, έκρινε πράγματα και πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Για όλα όσα ανέφερε πριν ο κ. Μπισμπίκης, επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα, τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει πραγματικά καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα ΜΜΕ. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης. Αυτό θα αποδείξουμε και στη δίκη», επισήμανε ο δικηγόρος του.

Αναφερόμενος στο ζήτημα αποζημίωσης των κατόχων των ΙΧ είπε: «Αμέσως με το που έγινε το ατύχημα, ο ίδιος μίλησε με την ασφαλιστική του εταιρεία και έτσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων. Αυτό είναι αυταπόδεικτο».

Το πρωί της Δευτέρας (29/9), οδηγήθηκε, φορώντας χειροπέδες, ενώπιον του εισαγγελέα και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ανέκφραστος μπροστά στις κάμερες και ταλαιπωρημένος, καθώς προηγήθηκε η διανυκτέρευσή του σε αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, με μία σειρά από μαρτυρίες για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, να προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.

«Δεν είχα πιει, πήρα τη στροφή και έφυγε το αυτοκίνητο»

Ο ίδιος υποστήριξε νωρίτερα μιλώντας στο Mega πως δεν ήταν μεθυσμένος και ότι δεν έτρεχε την ώρα του ατυχήματος. Τονίζει πως κάποια στιγμή, του έφυγε το τιμόνι από τα χέρια και χτύπησε με το τζιπ που οδηγούσε τρία από τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα. Το θηριώδες τζιπ του ηθοποιού προκάλεσε ζημιές τόσο σε μία γκαραζόπορτα όσο και σε μία μάντρα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης , σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ανέφερε σχετικά με το συμβάν ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο και ότι συνεργάτιδά του ενημέρωσε για ό,τι έγινε το A.T. Φιλοθέης: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το Τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14.00, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Εκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση λίγων μέτρων. Λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς έγιναν καταγγελίες στην ΕΛΑΣ από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων.

Το απόγευμα της Κυριακής (28/9), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο Α Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής όπου και κρατήθηκε, αφού ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε αρκετά σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στην οδό Δοϊράνης και κατόπιν, εξαφανίστηκε. Το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο 47χρονος που απέφυγε το αλκοτέστ, τονίζει πως δεν ήταν μεθυσμένος, κάτι πάντως που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες στο κρητικό γλέντι που διασκέδαζε.

«Mου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επομένη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

Τι εξετάζεται

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει με το τζιπ που οδηγούσε βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές αναζητούν εικόνες από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές που κινήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως με την απόφασή του να εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, ο 47χρονος κατάφερε να συσκοτίσει το τοπίο και να κρύψει μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία.

Ένας άλλος άξονας έχει να κάνει με τις συνθήκες παράδοσης του κατηγορούμενου οδηγού. Αποφάσισε να ενημερώσει ο ίδιος την Αστυνομία όπως ισχυρίζεται, ή μήπως αναγκάστηκε να εμφανιστεί όταν οι Αρχές διαπίστωσαν την ταυτότητά του;.

«Το υπαίτιο όχημα μετά από τροχαίο ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο. Αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, εντοπίστηκε επί της συμβολής των οδών Καραολή Δημητρίου και Ακρίτα στη Φιλοθέη. Αξιοποιώντας πληροφορίες περιοίκων εξακριβώθηκε πως το ανωτέρω όχημα οδηγείται από τον συλληφθέντα», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, χθες αργά το απόγευμα. Ισχυρίστηκε ότι ειδοποίησε την Αστυνομία από την πρώτη στιγμή, αλλά στις πιεστικές ερωτήσεις που του έγιναν για τον αριθμό που κάλεσε, εκείνος είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί.

Ο 47χρονος έδειξε έντονα εκνευρισμένος όταν ενημερώθηκε ότι θα περάσει τη νύχτα υπό κράτηση, αλλά στη συνέχεια ήταν απόλυτα συνεργάσιμος.

Η σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη ήταν η πρώτη μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των ποινών. Για εγκατάλειψη του σημείου μετά από τροχαίο με υλικές ζημιές, προβλέπεται πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του νέου Ποινικού Κώδικα. Οι ποινές είναι αυστηρότερες σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο εμπλεκόμενος οδηγός είναι ήδη υπότροπος.

Από την στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε ενώπιον αστυνομικών, δήλωσε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα όλες τις ζημιές που προκάλεσε.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, τόσο για τις συνθήκες του ατυχήματος όσο και για τις κινήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη τις επόμενες ώρες.

