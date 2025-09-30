Σε φθινοπωρινό μοτίβο ο καιρός – Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη με… χιόνια στα ορεινά

Το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του, καθώς και σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις, ενώ από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται νέα, ισχυρή κακοκαιρία, η οποία θα φέρει ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, με ήπιες θερμοκρασίες και ανέμους που δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στα πελάγη.

Ωστόσο, από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά. Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επηρεάσει σταδιακά πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Παράλληλα, τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Πρόγνωση για σήμερα Τρίτη

Για σήμερα Τρίτη, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 και τοπικά 7.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ θα αγγίξει και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί θυελλώδεις έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι έως 7 μποφόρ στα Κύθηρα και ανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο έως 6.

