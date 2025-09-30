Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Εμπλοκή και ιδιοκτήτη ΠΑΕ – «Το έσπρωξες για την επιστροφή;», η συνομιλία Κοκλώνη με τον «εγκέφαλο» πρόεδρο του Αχαρναϊκού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης, ενώ κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται, είναι γνωστός παρουσιαστής – ιδιοκτήτης εταιρείας παραγωγής, Νίκος Κοκλώνης, για λήψη εικονικών τιμολογίων αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα, αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Τα μέλη της σπείρας, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις, οι κατηγορούμενοι είναι 73, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, ανεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών. Η σπείρα είχε δημιουργήσει περίπου 350 «μαϊμού» εταιρείες (έχουν εξακριβωθεί οι 310), με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές, κατασκευαστικές, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών, Αρης Ηλιάδης. Αρχηγικό μέλος φέρεται και ο αδερφός το, υπάλληλος του δήμου. Τα δύο αδέρφια δεν είχαν διστάσει να ιδρύσουν εταιρείες στο όνομα υπερήλικης θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλεκόμενος για εικονικά τιμολόγια είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ.

Ένας από τους λογιστές που συνελήφθη φέρεται να είχε σχέσεις και με μέλος της greek mafia που δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο προ ετών, ενώ τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει “αχυρανθρώπους”, τουλάχιστον 60 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Αν και ο ίδιος διαψεύδει την εμπλοκή του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Ο Νίκος Κοκλώνης, υποστηρίζει πως «ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει».

Σε συνομιλία που έχει καταγραφεί, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ρωτά τον τηλεοπτικό παραγωγό, “Το έχεις σπρώξει το θέμα για να πάρουμε την επιστροφή;”, για να λάβει την απάντηση: “Το έχω κάνει. Ναι έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς”.

Τι απαντά ο Κοκλώνης

“Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα”, δήλωσε χαρακτηριστικά. “Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή”.

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον ποδοσφαιρικό παράγοντα, ο Νίκος Κοκλώνης ισχυρίστηκε ότι η μόνη σχέση μαζί του αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο, όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen.

“Ήταν απλώς κατασκευές -τοίχοι, καλώδια- που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας”, εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά, με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό, και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο. Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει. Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς. Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».

Την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα οι συλληφθέντες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το αν εμπλέκονται κι άλλοι παραγωγοί ή θεσμικοί παράγοντες.

