30.09.2025 15:31
30.09.2025 15:14

Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

30.09.2025 15:14
Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών.

Πληροροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία – Απάτη οι εκλογές στη Μολδαβία

ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία – Απάτη οι εκλογές στη Μολδαβία

ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

ΕΛΛΑΔΑ

