Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών.

Πληροροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

