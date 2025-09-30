Νάξος: Μόνιμη περίφραξη στην Πορτάρα – Έκανε πίσω ο δήμος στο δικαστήριο

Τέλος φαίνεται ότι μπαίνει στο… σίριαλ της προστασίας της περίφημης Πορτάρας στη Νάξο, με το υπουργείο Πολιτισμού να ανακοινώνει ότι στο μνημείο μπήκε μόνιμη περίφραξη για την προστασία του.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημείο – το οποίο είναι ημιτελής ναός του Απόλλωνα που άρχισε να κατασκευάζεται τον 6ο αιώνα π.Χ. – περιφράχτηκε εκτάκτως φέτος το καλοκαίρι όταν τουρίστας φωτογραφήθηκε κρατώντας στα χέρια του ένα κομμάτι μαρμάρου από τον περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο, η απόφαση του υπουργείου προκάλεσε αντιδράσεις από τον δήμο Νάξου, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι η περίφραξη «υποβαθμίζει αισθητικά το μνημείο» και ότι η προστασία του θα μπορούσε να επιτευχθεί με πολλούς άλλους, πιο διακριτικούς τρόπους.

Εν πάση περιπτώσει, μετά από κόντρες και αντεγκλήσεις των δύο πλευρών, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «στις 29/09/2025, επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Νάξου, η αίτηση του Δημάρχου Νάξου κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης του Μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου. Ωστόσο, ο Δήμος Νάξου δήλωσε στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, ότι παραιτείται από την αίτησή του, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η δίκη, χωρίς να εκδοθεί η – προφανώς απορριπτική σε βάρος του Δήμου – δικαστική απόφαση».

Προσθέτει δε ότι «από την 26η/09/2025, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσε το έργο της μόνιμης περίφραξης, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού,μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε το έργο, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου».

