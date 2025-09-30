search
30.09.2025 12:48

Πυροβολισμοί στη Δροσιά: «Ο δράστης προσπάθησε να τον αποτελειώσει» – Τι λένε μάρτυρες για το παρολίγον φονικό

30.09.2025 12:48
peripoliko new

Τουλάχιστον έξι σφαίρες έριξε ο δράστης της επίθεσης στη Δροσιά σήμερα το πρωί, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοτώσει το υποψήφιο θύμα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές τον 38χρονο ο οποίος κρύφτηκε σε θάμνους προσπαθώντας να γλιτώσει. Καθώς φώναζε για βοήθεια, ο δράστης, σύμφωνα με γείτονες, πήγε να τον αποτελειώσει και έριξε άλλες 3-4 σφαίρες, ωστόσο δεν τον σκότωσε, με το θύμα να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό εκτός κινδύνου.

Αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για έναν μαυροντυμένο άνδρα που είχε κρύψει το πρόσωπό του με κουκούλα.

«Κατά τις 06:30 ακούσαμε κρότο. Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, μας ρώτησε που είναι. Υποθέσαμε πως ήταν γείτονας. Πήγε εκεί πέρα και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση, και μετά τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Έλεγε πως τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δράστης και θύμα έχουν προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με την σύντροφο του θύματος η οποία είχε παλαιότερα σχέση και με τον δράστη και με το θύμα (σε διαφορετική περίοδο). Ο δράστης έχει εξαφανιστεί και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

