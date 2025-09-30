search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

30.09.2025 09:33

Κως: Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στους συμμαθητές τους (video)

30.09.2025 09:33
Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9), αυτή τη φορά έξω από σχολείο στην πόλη της Κω.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων. Εκεί δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και δημοσίευσε το «Βήμα της Κω».

Σε αυτό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε, φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού.

