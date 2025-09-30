Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:20 – Δύση ήλιου: 19:10
🌓 Σελήνη 7.7 ημερών
