Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Στρατόνικος,

Στράτος,

Στρατής,

Στρατονίκης,

Στρατονίκιος.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:20 – Δύση ήλιου: 19:10

🌓 Σελήνη 7.7 ημερών

