Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από γυμνάσιο – Τραυματίστηκε 13χρονη μαθήτρια στο πρόσωπο

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) έξω από το 9o Γυμνάσιο Ιλίου, την ώρα που οι μαθητές σχολούσαν.

Από τη συμπλοκή, τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο μία 13χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό έχει αναλάβει την προανάκριση το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας Ιλίου.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.

