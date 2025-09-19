Ζάκυνθος: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγρια συμπλοκή, με τη συμμετοχή τουλάχιστον έξι ατόμων από δύο διαφορετικές παρέες, έγινε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά στις 21.30 δίπλα στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στον γεμάτο πεζόδρομο της 21ης Μαΐου.
Το σοβαρό επεισόδιο ξεκίνησε αρχικά ως φραστικό μεταξύ δύο ατόμων, αλλά πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε γρονθοκοπήματα, κλωτσιές και εκσφενοδισμό καρεκλών, τραπεζιών και ποτηριών μεταξύ δύο ομάδων συμπλεκομένων.
Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν θαμώνες ή περαστικοί.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο, ενώ ένας φίλος τους, 32 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά.
Της σύλληψης διαφεύγει ένας Ζακυνθινός που ενεπλάκη στο επεισόδιο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, επίσης Ζακυνθινοί.
